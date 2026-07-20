У ніч на 20 липня українські військові уразили три танкери російського «тіньового флоту» у Чорному морі та залізничний міст у Донецькій області, який використовує російська армія. Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

За даними Генштабу, в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу росіян ЗСУ завдали ударів по низці обʼєктів на ТОТ та території Росії. Зокрема, під удар потрапили три танкери, які використовуються для транспортування російської нафти та нафтопродуктів в обхід санкцій проти Росії.

«Також уражено залізничний міст через річку Кальміус у районі Старомар'ївки Донецької області, який противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів», – повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Крім того, українські військові уразили ЗРК «Тор-М2», дві радіолокаційні станції «Небо-СВ», та РЛС «Небо-У», «Каста-2Е2» та «Гамма-С1М», які використовуються для протиповітряної оборони росіян. Де саме були розташовані системи, у пресслужбі Генштабу не уточнили.

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Також у пресслужбі Генерального штабу повідомили про ураження пунктів управління росіян у районах Білої Берізки Брянської області, Наумівки на Бєлгородщині та Вільного Поля на Донеччині. Під удари ЗСУ також потрапили зосередження живої сили росіян у районах Багатиря та Новоукраїнки в Донецькій області.

Нагадаємо, у ніч на 20 липня Сили безпілотних систем уразили майже 20 обʼєктів енергетики, які використовують росіяни на тимчасово окупованих територіях. Вибухи лунали на енергообʼєктах на ТОТ у пʼятьох регіонах.