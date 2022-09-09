Внаслідок дій Збройних сил України 237-й гвардійський десантно-штурмовий полк армії терориста Росії припинив своє існування. Особовий склад ворожого формування або загинув, або важкопоранений, повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міноборони в п’ятницю, 9 вересня.

Водночас у пропагандистських російських ЗМІ поширюється інформація про те, що контрнаступ ЗС України це фейкова «піар-акція».

«Кремлівська пропаганда намагається переконати своїх громадян, що всі повідомлення про контрнаступ – «показовий виступ» для Європи та цивілізованого світу. А все надане західне озброєння та військова техніка продані невідомим покупцям», – йдеться в повідомленні.

Унаслідок контрнаступу Сил оборони України на кількох напрямках, зокрема на Харківщині та Херсонщині, окупаційні війська шукають способи безпечного виходу з району проведення бойових дій та можливих оточень.

Зокрема, російські окупанти з 202-го окремого мотострілецького полку, що перебувають у Харківській області, відійшли з позицій та перемістились у найближчу лісосмугу. Підрозділ залишився без командирів та зв’язку. Зараз телефонують рідним з проханнями зв’язатися з командуванням та з’ясувати, куди їм рухатися далі. Деякі з них просять дружин звертатися на гарячі лінії міністерства оборони Росії та Червоного Хреста з вимогою вивести їх із території України.

В українській розвідці зазначають, що окупанти намагалися чинити спротив наступу на Харківському напрямку, обстрілюючи позиції ЗС України з танків та важкої вогнеметної системи «Сонцепьок». Втім зазнали серйозних втрат, залишили позиції та малими групами відійшли назад.

«Скаржаться на потужний наступ ЗС України, відсутність боєкомплекту та техніки. Через відсутню логістику відступають дезорганізовано. Для відходу з бойових позицій використовують відібрані у місцевого населення велосипеди та моторолери. Багато військових іде пішки», – повідомила прес-служба ГУР МОУ.

На Дніпропетровському напрямку ворог намагається утримати позиції та підкріплює їх «новобранцями» віком 55-60 років. У Херсонській області, «свіже» поповнення з території Росії категорично відмовляється брати участь у наступальних бойових діях.

237-й гвардійський десантно-штурмовий Торунський Червонопрапорний полк – тактичне формування Повітряно-десантних військ Збройних сил російської федерації, з постійним місцем дислокації у Пскові. Входив до складу 76-ї гвардійської десантно-штурмової Чернігівської Червонопрапорної, ордена Суворова дивізії. Мав елітний статус «гвардійського».

Відомо, що десантники з цього підрозділу навесні чинили звірства на Київщині, зокрема у Бучі, Ірпені та Гостомелі. За даними ГУР, 4 та 5 березня у Бучі перебували підрозділи чотирьох десантних полків рф: псковські 104-й та 237 десантно-штурмові полки, 51 повітряно-десантний полк з Тули та 137 повітряно-десантний з Рязані. Саме вони відповідальні за численні вбивства мирних жителів, пише сайт «СтопКор».

Наприкінці липня штурмові групи 237-го десантно-штурмового полку були помічені біля с. Андріївка у Калинівській селищній громаді Бериславського району на Херсонщині.