Від зубів мудрості більше шкоди, ніж користі

Зуби мудрості ростуть значно пізніше, ніж інші зуби, приблизно з 17 до 25 років. У зубному ряду вони є восьмими за рахунком, тому їх ще називають вісімками. Їх класифікують як рудиментарні, тобто ті, які втратили свою початкову функцію. Раніше вони допомагали нашим предкам пережовувати тверду їжу, та у процесі еволюції люди перейшли на більш м'яку їжу, відбулося зменшення розмірів щелепи. І тепер доволі часто в зубному ряду не залишається місця для зубів мудрості, і коли вони ростуть, від них може бути більше проблем, ніж користі.

Зуби мудрості ростуть не у всіх. Сучасні чоловіки і жінки можуть не мати одного або чотирьох зубів мудрості, а деякі люди взагалі не мають закладки цих зубів. Відсоток людей, у яких зуби мудрості так і не заклалися, зростає у кожному поколінні, каже щелепно-лицевий хірург Ігор Прощин і пояснює, з якими проблемами можуть зіткнутися люди при прорізуванні зубів мудрості і у яких випадках їх треба конче видаляти.

Які проблеми можуть створювати зуби мудрості?

1. Прорізування зубів мудрості далеко не завжди відбувається легко. Під час прорізування доволі часто підвищується температура, виникає головний або вушний біль і нерідко людям потрібна допомога спеціаліста.

2.Не завжди у зубному ряду є місце на вісімки, тоді вони починають тиснути на сьомі зуби і зрушувати їх з місця. Сьомі зуби можуть рости нерівно, а інколи це може призвести навіть до втрати сімок, якщо є пошкодження коренів.

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3.Бувають випадки, коли зуби мудрості ростуть у бік щоки чи у бік горла чи язика і травмують слизову оболонку ротової порожнини. Виникають ранки, до яких може приєднатися інфекція.

4. Зуби мудрості ростуть останніми у зубному ряду, у важкодоступному місці, тож за ними складніше доглядати, а це підвищує ризик появи карієсу і на них, і на сусідніх зубах.

5. Інколи зуби мудрості «сидять» у щелепі і не прорізуються (їх називають ретинованими зубами). Такі зуби часто є причиною виникнення кіст і пухлин. Згідно з дослідженням, що довше зуб є у щелепі, то більший ризик розвитку кіст та пухлин, особливо після 40 років.

Чому зуби мудрості можуть спровокувати виникнення кіст і пухлин?

«Кіста поруч із ретинованим (тим, що не прорізався) зубом мудрості доволі часто виникає у дорослих. Ми помилково думаємо, що нема зуба – нема проблем. Зуба може не бути, але він нагадає про себе проблемами, як-от кіста чи навіть пухлина. Іноді патологічні зміни виявляють навіть у зубах, які не боліли і не виглядали загрозою на знімку. Тому краще їх видаляти завчасно, коли вони ще не встигли наробити проблем, тоді видалення буде легшим», – каже Ігор Прощин.

За словами щелепно-лицевого хірурга, якщо зуб мудрості не може прорізатися і залишається в кістці, то між його коронкою і яснами або залишками тканин може накопичуватися рідина. Поступово це призводить до появи кісти – доброякісного порожнистого утворення, заповненого рідиною. Якщо кісту ігнорувати, вона може руйнувати здорову кістку навколо, пошкоджувати сусідній сьомий зуб, до кісти легко приєднується інфекція і може зсунутися зубний ряд. Вихід у таких випадках один – забрати кісту разом з непрорізаними вісімками.

Спершу кіста не болить, вона не завжди помітна в роті, пояснює спеціаліст. Найчастіше її знаходять на знімку, часто зробленому з іншого приводу. Єдине, що видно – горбик на яснах або нориця, але це вже пізній симптом. При цьому людину нічого не болить і нічого не турбує. Часто це гранульома, кістогранульома чи кіста. Це не різні утворення, а різні стадії одного процесу. Інфекція потрапила за межі каналу, організм обмежив її, далі сформувалася капсула і всередині з'являється порожнина з рідиною. У таких випадках слід якомога швидше звернутися до лікаря.

Нещодавно на прийом до Ігоря Прощина приїхала 28-річна тернополянка, у якої кісту поруч із ретинованим зубом мудрості виявили зовсім випадково, на знімку зубів перед імплантацією. Зуб мудрості у неї не прорізався, але й не дошкуляв, утім призвів до виникнення кісти. Місцеві стоматологи пропонували забрати кісту через зовнішній доступ, але тоді у жінки залишився б шрам. Вона цього не хотіла, тож на операцію приїхала з Тернополя до Львова. Кісту жінці видалили разом із вісімкою через рот, а кістку додатково укріпили спеціальним матеріалом, щоб не було перелому щелепи. Паралельно видалили і зуб мудрості знизу, щоб він не створював небезпеки у майбутньому. Жінка відновилася і зараз продовжує процес імплантації.

Спеціаліст зазначає, що найчастіше поруч із зубами мудрості утворюються доброякісні утворення – кісти. Вони бувають:

Зубовмісна (фолікулярна) кіста – доброякісне утворення, яке розвивається з тканин, які оточують коронку непрорізаного зуба, може збільшуватися, руйнувати щелепу і зміщувати сусідні зуби. На початкових етапах часто не болить.

Одонтогенна кератокіста – утворення, яке може розвиватися в щелепі, у ділянці ретинованих зубів. Може повертатися після лікування. Це не просто звичайна кіста, але ще не злоякісна пухлина, просто вона специфічна і потребує особливої уваги.

Амелобластома – рідкісна, зазвичай доброякісна, але місцево агресивна пухлина. Може бути пов'язана з ретинованим зубом і нагадувати кісту на рентгені.

Деякі з утворень навколо зубів мудрості, зокрема одонтогенні кератокісти, мають біологічні характеристики, які відрізняються від звичайних зубовмісних кіст. Тому важливо, щоб люди, в яких зуби мудрості ще не видалені, отримали якісну діагностику і лікар оцінив зміни навколо зуба. Інколи навіть потрібна гістологія.

Чи усім варто видаляти зуби мудрості?

Чи варто видаляти зуби мудрості, якщо вони не турбують? Спеціаліст каже, що краще їх видалити ще до того, як вони почали турбувати. Якщо вони турбують, то уже нашкодили організму. Випадки, коли вісімки не турбують, є вкрай рідкісними. Та якщо поруч є кіста або пухлина, то це абсолютне показання до хірургічного втручання.

У Південній Кореї видалення зубів мудрості уже включене до системи медичного страхування. Корейські лікарі переконані, що раннє видалення зубів із високим ризиком патології є доцільним, адже знижує ризик новоутворень у дорослому віці, а ще карієсу, пародонтиту та резорбції коренів сусідніх зубів.

Людям, які вирішили не видаляти зуби мудрості, лікар радить звернутися до стоматолога-хірурга або щелепно-лицевого хірурга з панорамним знімком або КТ щелепи. 3D-знімок точно покаже стан кістки і чи є в ній утворення. І тоді спеціаліст порадить, як варто діяти у кожному конкретному випадку.