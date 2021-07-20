Прокурори, яких звільнили з Генпрокуратури після проведеної атестації у 2019, продовжують працювати в Офісі генпрокурора, Державному бюро розслідувань та інших органах. Про це йдеться в розслідуванні Bihus.info.

Журналістам через суд вдалося отримати від Офісу Генпрокурора декілька сотень рішень Кадрових комісій про неуспішне проходження прокурорами атестації.

Виявилося, що значна частина звільнених тоді прокурорів продовжують працювати в Офісі генпрокурора, ДБР. Ще частина поновилася в ОГП через суд. Як приклад, в Офісі генпрокурора працюють, зазначають розслідувачі, Максим Сотченко та Оксана Стретович.

Сотченка звільнили з Генпрокуратури, оскільки той у 2018 році в електричці розпивав алкоголь із невідомими особами та втратив свідомість. Інший інцидент із ним трапився вже наступного року – він повертався з невдалого полювання та вирішив постріляти в птахів при дорозі.

Комісія вирішила, що такою поведінкою він дискредитував органи прокуратури. Однак вже у 2020 році Сотченка взяли в Офіс Генпрокурора на посаду заступника начальника відділу в Департамент нагляду за додержанням законів Національною поліцією.

На роботу головним спеціалістом у відділ інформаційного забезпечення одного з Департаментів в Офіс генпрокурора у 2020 році взяли і Оксану Стретович. У 2019 році вона не пройшла атестацію, оскільки кадрова комісія вирішила, що вона не відповідає вимогам етики та доброчесності, бо «злила» стороннім особам інформацію з ЄРДР.

Інші частина звільнених після атестації прокурорів наразі працює в ДБР. Наприклад, Артем Яблонський працює заступником начальника управління «справ Майдану», хоча його звільнили через переслідування учасників Революції Гідності. Комісія визнала у 2019 році недоброчесним і екс-прокурора Русла Ляшка, як наразі працює директором територіального управління ДБР у Львові.

Окрім таких випадків, зазначають журналісти, є також низка прокурорів, які поновилися на своїх посадах через суд. Наприклад, справу про поновлення на посаді виграв прокурор Рустам Сутко – брат народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Суто Мамояна.

Його звільнили у 2019 році, оскільки кадрова комісія вважала, що той використовував свої повноваження на користь своєї сім’ї, однак той успішно оскаржив рішення комісії та своє звільнення.