Звільнені після атестації у 2019 році прокурори працюють в ОГП та ДБР, – Bihus.info
Значна частина неатестованих прокурорів продовжують працювати в правоохоронних органах
Прокурори, яких звільнили з Генпрокуратури після проведеної атестації у 2019, продовжують працювати в Офісі генпрокурора, Державному бюро розслідувань та інших органах. Про це йдеться в розслідуванні Bihus.info.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
Журналістам через суд вдалося отримати від Офісу Генпрокурора декілька сотень рішень Кадрових комісій про неуспішне проходження прокурорами атестації.
Виявилося, що значна частина звільнених тоді прокурорів продовжують працювати в Офісі генпрокурора, ДБР. Ще частина поновилася в ОГП через суд. Як приклад, в Офісі генпрокурора працюють, зазначають розслідувачі, Максим Сотченко та Оксана Стретович.
Сотченка звільнили з Генпрокуратури, оскільки той у 2018 році в електричці розпивав алкоголь із невідомими особами та втратив свідомість. Інший інцидент із ним трапився вже наступного року – він повертався з невдалого полювання та вирішив постріляти в птахів при дорозі.
Комісія вирішила, що такою поведінкою він дискредитував органи прокуратури. Однак вже у 2020 році Сотченка взяли в Офіс Генпрокурора на посаду заступника начальника відділу в Департамент нагляду за додержанням законів Національною поліцією.
На роботу головним спеціалістом у відділ інформаційного забезпечення одного з Департаментів в Офіс генпрокурора у 2020 році взяли і Оксану Стретович. У 2019 році вона не пройшла атестацію, оскільки кадрова комісія вирішила, що вона не відповідає вимогам етики та доброчесності, бо «злила» стороннім особам інформацію з ЄРДР.
Інші частина звільнених після атестації прокурорів наразі працює в ДБР. Наприклад, Артем Яблонський працює заступником начальника управління «справ Майдану», хоча його звільнили через переслідування учасників Революції Гідності. Комісія визнала у 2019 році недоброчесним і екс-прокурора Русла Ляшка, як наразі працює директором територіального управління ДБР у Львові.
Окрім таких випадків, зазначають журналісти, є також низка прокурорів, які поновилися на своїх посадах через суд. Наприклад, справу про поновлення на посаді виграв прокурор Рустам Сутко – брат народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Суто Мамояна.
Його звільнили у 2019 році, оскільки кадрова комісія вважала, що той використовував свої повноваження на користь своєї сім’ї, однак той успішно оскаржив рішення комісії та своє звільнення.