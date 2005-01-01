Звільнений з полону науковець Ігор Козловський розповів про обстановку на окупованих територіях

Український науковець і релігієзнавець з Донецька Ігор Козловський, якого 27 грудня звільнили з полону донецьких бойовиків внаслідок першого за два роки і наймасштабнішого обміну полоненими заявив про намір продовжити займатися науковою діяльністю і брати участь в міжнародних проектах.

В інтерв’ю телеканалу «112 Україна» він також висловив сподівання, що коли-небудь йому вдасться знову викладати і в Донецьку.

Говорячи про ситуацію, яка зараз склалася на окупованих сепаратистами територіях Донеччини та Луганщини, науковець заявив, що зараз там встановилася суспільна система, характерна для тоталітарних режимів.

«Нічого не можна сказати про проукраїнські настрої (на окупованих територіях), тому що навіть якщо вони і є у людей, то їх побоюються висловлювати. Зараз там тоталітарна система – такий собі “мікс”, “суміш” 37-го року і 50-х або 70-х років», – сказав науковець у відповідь на запитання про те, наскільки сильні симпатії до України у жителів ОРДЛО.

Також Ігор Козловський поділився спостереженнями про те, що ситуація в окремих регіонах Донецької та Луганської областей сильно змінилася: багато хто відчуває незадоволення речами, які відбуваються в «республіках», але ніхто не знає, як знайти вихід зі становища, коли «навколо багато людей зі зброєю».

Ігор Козловський – український науковець і громадський діяч, кандидат історичних наук, президент Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків, керівник Донецького обласного відділення Української асоціації релігієзнавців, президент Донецької обласної громадської організації «Центр Діскавері», керівник Міжнародного центру християнсько-мусульманського діалогу і співробітництва.

Козловського захопили бойовики в окупованому Донецьку 27 січня 2016 р. У нього в квартирі провели обшук і відвезли в один з підвалів «МГБ ДНР». Затримання відбулося відразу після того, як в окупованому місті намагалися підірвати пам'ятник Леніну. Якоїсь офіційної інформації про причини затримання науковця не було. Спочатку з'явилася інформація, що його звинувачували в зберіганні боєприпасів та шпигунстві. А дружина Козловського Валентина сказала, що причиною обшуку в квартирі назвали «неправильне листування в Facebook». При цьому з квартири вченого винесли техніку і документи. У так званій «ДНР» заявили, що він нібито зберігав у квартирі дві гранати, а «обвинувальний акт» проти вченого складався з шести сторінок.

Козловський не виїжджав з окупованого міста, тому що у нього там паралізований син Святослав. Останнього зважилися вивезти з міста після арешту науковця.

Влітку 2016 року українська сторона в Мінську передавала списки на обмін бойовикам, де фігурувало прізвище Козловського, а у відповідь почула, що він шпигун. На початку травня 2017 року так званий «військовий трибунал ДНР» засудив Ігоря Козловського до тюремного ув'язнення. Незважаючи на вимоги правозахисників, бойовики «ДНР» перемістили Козловського з Донецька в Микитівську виправну колонію №87 в окупованій Горлівці.

Козловський відомий далеко за межами України. Він закінчив історичний факультет Донецького державного університету і отримав диплом з відзнакою, а в 1980-1984 рр. навчався в аспірантурі Інституту історії України НАН. Він встиг попрацювати на різних посадах в Донецькому обласному виконкомі, а в Донецькій обласній державній адміністрації був провідним фахівцем у справах релігії. Був керівником Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків вже розформованого Донецького державного інституту штучного інтелекту. Потім працював на кафедрі філософії Донецького національного технічного університету.

Його та ще 72 українців звільнили з полону 27 грудня.