Львівський окружний адмінсуд визнав протиправним та скасував відмову у перетині кордону для звільненого з військової служби чоловіка. Наразі він не підлягає мобілізації, але, на думку прикордонників, у нього немає підстав для виїзду за кордон.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у грудні 2024 року, позивач із листопада 2020 року по квітень 2024 року проходив військову службу. Його звільнили за вислугою строків військової служби та протягом наступних 12 місяців чоловік не підлягає мобілізації і перебуває на обліку, як військовозобов’язаний. 18 червня 2024 року чоловік хотів виїхати за кордон, але отримав відмову. Оскільки позивач не підлягає мобілізації, то він вважає, що має право на перетин кордону, а відмову прикордонників вважає незаконною.

У відзиві на позовну заяву представник прикордонного загону зазначив, що чоловік не надав документів, які б підтвердили його право на перетин кордону. Цю справу розглянув суддя Назар Костецький, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Суддя вказав, що прикордонник не вказав «конкретну норму законодавства, на підставі якої позивачу було обмежено виїзд з України», а також які саме документи чоловік не надав на паспортному контролі.

Суддя визнав протиправним та скасував рішення прикордонників про відмову позивачу в перетині кордону. На рішення суду ще можна подати апеляцію.