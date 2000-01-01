Сила у волоссі

|
У Біблії є притча про Самсона. Надзвичайна сила цього чоловіка ховалася… у волоссі. І коли волосся обрізали, Самсон втратив її.
У цій історії все навпаки. Десятки українських жінок обрізали своє волосся, втративши, можливо, одну з ознак жіночності. Вони йшли на такий крок заради десятків маленьких дівчаток, які зараз борються за своє життя. Не знаю, чи думали про це ті жінки, які обрізали свої розкішні коси, але я переконана, що сила їхнього волосся, безперечно, цілюща, і, без сумніву, стане одним із етапів одужання хворих діток.
Ця історія про те, як ідея може об'єднати, як вона може рятувати і як може змінити.