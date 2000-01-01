Сила у волоссі

Вони часто не хочуть покидати стіни лікарні, бо їм страшно, що хтось їх побачить, адже тут усі однакові, а там… а там вони інопланетні кришталеві істоти без волосся.



І скільки б епітетів і різноманітних порівнянь ми не використовували, все одно неможливо передати того болю й відчаю дитини, у якої зістригають волосся.



Так у Люди виникло питання: «Чи можна полегшити той біль? Як?» І от у роздумах зʼявилася ідея. А, може, хтось для них придбає перуки? Та купувати ніхто не поспішав.



Минув час, і у грудні 2018 Люда постриглася, а волосся вирішила віддати на ініціативу, яка займається виготовленням перук для онкохворих діток. Але от біда, таких в Україні не виявилося. Тож жінка зателефонувала своїй рідній сестрі Олені та ще кільком подругам – так і виникла ініціатива HairforShare.

