Старі (і) нові будинки.

Перед поїздкою до Боснії і Герцеговини ми надіслали запити до офіційних структур країни. А потім сприймали як дивовижу, що майже всі вони (!) відмовляють нам у коментарях чи хоча б у наданні інформації. Коли приїхали – ситуація не поліпшилася. Ми дізналися, що в Сараєві є кілька міських рад, низка адміністрацій, але, слава Богу, лише один міський голова. Нас направляли з кантону до федерального рівня, з найвищого – до муніципального, ніхто не хотів говорити з нами про гроші, виділені на архітектуру, але всі розповідали про війну.



Ми були готові до трьох президентів (боснієць, серб і хорват, які головують по черзі, змінюючи один одного кожні вісім місяців), але життя не підготувало нас до того, що доведеться оббивати пороги всіх офіційних і неофіційних інституцій, аби отримати бодай якусь інформацію. Тож поїздка до Боснії та Герцеговини на тему «архітектура» була схожа радше на розслідування, де із сотні пазлів ми склали картинку дивного, але красивого міста Сараєва.

