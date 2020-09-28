Катерина Хомицька здобула в турнірі 7 перемог

Львів’янка Катерина Хомицька 27 вересня перемогла в чемпіонаті України з класичних шахів серед дівчат у категорії до 10 років, що проводився в Очакові Миколаївської обалсті. Вона фінішувала з результатом 7,5 очок, здобувши 7 перемог, 1 нічию та 1 поразку.

Як розповів ZAXID.NET тато чемпіонки Андрій Хомицький, Катерина займається шахами з 5 років, у 2018 році була чемпіонкою області в категорії до 8 років та бронзовою призеркою чемпіонату України з блискавичних шахів. За перемогу в цьогорічному чемпіонаті Катерина отримала 1200 грн. Далі в планах – поїздка на чемпіонат Європи, проте коли і як саме це відбуватиметься – за кошт Федерації шахів України чи власні гроші – ще невідомо через пандемію коронавірусу.

«Плануємо їхати на Європу, але вже до 12 років, бо до 10 не встигаємо – не підходимо по віку. Коронавірус поламав графік змагань: українські чемпіонати зазвичай проводилися у травні-червні, європейські – влітку, світові – вже восени. Цього ж року чемпіонат Європи скасували, український перенесли. Щоб брати участь у чемпіонаті Європи за кошт федерації, потрібно буде виграти український чемпіонат у категорії до 12 років. В іншому випадку ми готові їхати за власний кошт», – говорить Андрій Хомицький.

Крім того, як повідомили у Львівській обласній шаховій федерації, у категорії до 8 років чемпіонкою України з класичних шахів стала Анастасія Телюк з Городка, яка перемогла сім суперниць та завершила виступ з 7 очками. Ще одна городківчанка Юліана Ковалишин здобула бронзу в цій категорії, набравши 6 очок.

Сьогодні, 28 вересня, в Очакові ще проводять турнір по швидких шахах, а завтра – по блискавичних.