Для 10-річного Костянтина і його мами все найважче залишилося вже позаду

У п’ятницю, 15 грудня, 10-річний Костянтин з Львівщини вперше за місяць вийшов з трансплантаційного боксу Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, в якому він разом з мамою очікував на відновлення організму після трансплантації стовбурових клітин.

У хлопчика понад рік тому виявили онкологічне захворювання. Мама спершу звернула увагу на передчасне дорослішання сина. До того ж, у нього почав часто підвищуватися тиск, погіршився зір. Хлопчика консультувало багато різних спеціалістів, він здав всілякі аналізи, але встановити причину захворювання не вдалося. Після різкої появи гідроцефалії батьки звернулася до нейрохірургів Львова. Медики провели йому тривентрикулостомію та скерували на спеціалізоване лікування у Центр, повідомили в лікарні.

«Підвищення рівня онкомаркерів та радіологічні обстеження вказували на онкопатологію у дитини. Ми діагностували пухлину ЦНС й розпочали хіміотерапію. Після трьох блоків лікування отримали хороші результати, тож зробили забір стовбурових клітин периферичної крові і взялись готувати хлопчика до високодозової хіміотерапії. Після пересадки кісткового мозку дитина почувається добре, результати аналізів свідчать, що все минуло успішно», – каже онкологиня Роксолана Шевчик.

За її словами, захворювання у хлопця протікало типово: частий головний біль, ранкове блювання, порушення координації.

Трансплантацію кісткового мозку у Центрі почали проводити у 2022 року. Влітку зробили першу пересадку. Відтоді у лікарів є можливість забезпечити повний цикл лікування онкохворих дітей. Раніше їх відправляли на лікування за кордон. Очільниця клініки дитячої онкології і трансплантації кісткового мозку Центру Христина Запоточна каже, що мультидисциплінарна команда медиків продовжує готувати пацієнтів до аналогічної процедури. До центру приїжджають діти з різних регіонів України.

Трансплантація для пацієнта є безкоштовною. Центр увійшов до пілотного проекту МОЗ, тож усі медичні витрати – обстеження, пересадка і терапія, яку пацієнт отримує у післятрансплантаційний період, – оплачує держава.