Анастасія Гнатишин повторила успіх Романа Дегтярьова

Львів’янка Анастасія Гнатишин стала чемпіонкою Європи з класичних шахів, повідомляє прес-служба European Chess Union.

Турнір, який складався з 11-ти турів з одним днем відпочинку відбувався у грузинському місті Батумі і тривав з 25 травня до 5 червня. Участь у змаганнях взяла 131 шахістка.

Гнатишин здобула на турнірі 9 очок із 11 можливих – 8 перемог, 2 нічиї та 1 поразка і заробила 215 рейтингових очок.

Цікаво, що перед стартом чемпіонату Європи 15-річна львів'янка посідала скромне 233-тє місце у світовому рейтингу. Перемога у турнірі дозволить їй піднятися аж на 17-ту позицію.

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Гнатишин повторила нещодавній успіх 17-річного харків’янина Романа Дегтярьова – маючи лише титул майстра ФІДЕ серед жінок (WFM) Анастасія стала першою в історії чемпіонкою Європи без хоча б звання гросмейстерки серед жінок (WGM) чи міжнародного майстра (IM). Після тріумфу українка отримає звання WGM та одну з «норм» на IM, а також путівку на Кубок світу серед жінок.