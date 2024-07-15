Ямал став наймолодшим гравцем, який віддав результативну передачу у фіналі Євро

У неділю, 14 липня, збірна Іспанії у напруженому фіналі Євро-2024 здолала Англію і завоювала золоті медалі континентальної першості. Одним з героїв поєдинку став 17-річний форвард ФК «Барселона» Ламін Ямал, який асистував Ніко Вільямсу під час першого гола. Після виходу на поле у фіналі Євро-2024 він став наймолодшим гравцем в історії фіналів чемпіонатів Європи та чемпіонатів світу. Також він став наймолодшим футболістом, який вигравав Євро.

Крім того, за повідомленням статистичного порталу Gracenote Live, Ямал – перший в історії гравець, який зробив результативну дію у чвертьфіналі (проти Німеччини), півфіналі (з Францією) та у фіналі на одному чемпіонаті Європи.

Також, як стверджує OptaJose, Ямал став наймолодшим гравцем, який віддав результативну передачу у фіналі Євро (у віці 17 років і 1 день). Ламіну вдалось випередити Бернда Шустера, який віддав результативну передачу у фіналі Євро-1980 (20 років і 183 дні) та Джуда Беллінгема, який відзначився в цьому ж матчі (21 рік і 15 днів).

До низки рекордів Ямал додав і найбільшу кількість гольових передач на одному Євро. За цим показником він зрівнявся зі швейцарцем Стівеном Цубером (2020), валлійцем Аароном Ремзі (2016), бельгійцем Еденом Азаром (2016) та югославом Любінко Друловічем (2000) – всі вони 4 рази асистували партнерам.

Нагадаємо, збірна Іспанії на шляху до фіналу Євро-2024 у груповому етапі здолала Хорватію (3:0), Італію (1:0) та Албанію. У плейоф піренейці пройшли Німеччину (2:1) та Францію (2:1).