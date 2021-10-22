До фіналу змагань Ілля Ковтун потрапив з п’ятого місця, проте покращив свій результат

18-річний гімнаст Ілля Ковтун здобув бронзу у багатоборстві на дебютному чемпіонаті світу, що триває у японському місті Кітакюсю. Це друга в історії медаль, яку виграли українці в цій дисципліні за часів незалежності: першим був Олег Верняєв, який у 2019 році також виграв бронзу.

До фіналу змагань Ілля Ковтун потрапив з п’ятого місця, проте покращив свій результат та поступився лише китайцю Чжану Богену, який став чемпіоном, та японцю Даїкі Хасімото, який здобув срібло.

Ілля Ковтун родом із Черкас. У 2021 році він також виграв бронзу на дебютному чемпіонату Європи, брав участь в Олімпійських іграх у Токіо. До цього він був чемпіоном Європи серед юніорів у багатоборстві та вправах на коні, кільцях і паралельних брусах, а також бронзовим та срібним призером юніорського чемпіонату світу.