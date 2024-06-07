Любителям грибів медики радять споживати печериці чи гливи промислового виробництва

26-річна мешканка Дрогобиччини потрапила до лікарні з отруєнням після вживання сушених мухоморів, придбаних через інтернет. «Швидка» доставила жінку до лікарні, де лікарі провели їй деінтоксикаційну терапію. Про це у п’ятницю, 7 червня, повідомили у Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ України.

Завідувачка відділу моніторингу та реагування на небезпеки Центру Ірина Куліш повідомила, що це перший зареєстрований цьогоріч випадок отруєння грибами у Львівській області.

Пацієнтка розповіла лікарям, що симптоми отруєння виникли через дві години після вживання грибів. Лікарі не повідомляють, з якою метою жінка вживала отруйні гриби.

Пацієнтка скаржилася на запаморочення, зорові галюцинації, тремор, блювання. Оскільки стан дівчини погіршувався, бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала її до лікарні, де лікарі провели дівчині деінтоксикаційну терапію.

«Добре, що все обійшлося, а могло закінчитися трагедією. Смертельно отруйні гриби можуть спричинити отруєння з важкими наслідками та навіть з летальним результатом. Тому хочу застерегти мешканців Львівщини: не спокушайтеся на такі небезпечні пропозиції з грибами. Мовляв, сушені отруйні гриби у мікродозах вживають для покращення пам’яті, сну та настрою тощо. Це все вигадали пройдисвіти, які роблять бізнес на отруйних грибах, а люди у 21-му столітті так легко у це вірять», – каже Ірина Куліш.

Кандидат біологічних наук, завідувач Колекції культур мікроорганізмів – продуцентів антибіотиків Львівського національного університету ім. Івана Франка Олександр Громико каже, що з грибами завжди треба бути бережними, навіть з їстівними, не кажучи вже про отруйні.

«Навіть неотруйні гриби мають властивість поглинати із зовнішнього середовища, – з повітря та ґрунту, – різні елементи, зокрема, і важкі метали. Вони як губка, втягують у себе найрізноманітніші речовини. А їхня підвищена концентрація може викликати і алергічні реакції, і отруєння тощо. Тому в жодному разі не купуйрте гриби на ринках, узбіччі доріг, а тим більше у будь-якому вигляді переробки у мережі інтернет», – радить Олександр Громико.

Любителям грибів медики радять споживати печериці чи гливи промислового виробництва.