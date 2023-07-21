Захисник з Житомирщини втратив на війні руку і ногу

26-річний Роман Василюк з Житомирщини, який втратив на війні руку і ногу, живе повноцінним життям: їздить на мотоциклі, самостійно зав’язує шнурки, допомагає дружині та виховує сина. У львівському реабілітаційному центрі «Незламні» він отримав один з найкращих біонічних протезів руки, а також протез ноги.

Роман пішов захищати Україну відразу після повномаштабного вторгнення агресора. Він служив водієм-гранатометником, воював у найгарячіших точках сходу країни: Троїцьке, Попасна, Лисичанськ і Бахмут. Ногу та руку захисник втратив минулої осені внаслідок влучення ворожого снаряду. Зачепило тоді всіх довкола, але Роман отримав найважче поранення.

«Я пам’ятаю це все. Там не було чого рятувати. Ноги вже не було, вона лежала у чоботі. Рука звисала на шкірі», – згадує боєць.

Його евакуювали до Дружківки, де лікарі, аби врятувати життя воїна, екстрено ампутували йому ліві руку та ногу. Далі були реанімація у Дніпрі та тривале лікування у Києві. До Львова, у центр «Незламні», Роман приїхав уже на протезування руки.

«Спеціалісти встановили йому один з найкращих біонічних протезів у світі провідної німецької компанії Ottobock. Отримати цю дороговартісну та сучасну штучну руку захисник зміг завдяки компанії Carlsberg Ukraine та проекту з dobro.ua “Протези для Незламних”. Вже на другий день з біонічним протезом Роман зміг самостійно зав'язати собі шнурки», – кажуть у Центрі.

Боєць сам себе обслуговує, може спокійно зав'язати шнурки

Півторарічний син Романа Ігор спершу побоювався біонічної руки, бо вона незвично дзижчить. Проте з часом хлопчик звик та дуже любить, як тато дає йому «п’ять» своєю залізною рукою. На протезах Роман також ганяє з сином м’яча, допомагає дружині і навіть кермує мотоциклом, який придбав після протезування. Чоловік каже, що майже не відчуває обмежень.

«Не так швидко і не так функціонально, але я не бачу ніяких перешкод. Я вдячний за все те, що я зараз роблю. Можу гратися з дитиною, допомагаю дружині. Я можу щось побутове робити на кухні, вдома, біля будинку. Їздити на машині і мотоциклі», – твердить захисник.

З двома протезами чоловік самостійно водить машину, їздить на мотоциклі

Нагадаємо, у національному реабілітаційному центрі «Незламні» дорослі та діти, військові і цивільні, які постраждали від війни, отримують комплексну медичну допомогу. Це реконструктивна хірургія, ортопедія і роботичне протезування. З кожним таким українцем там працює мультидисциплінарна команда: хірург, травматолог, протезист, психотерапевт, фахівець із реабілітації. Пацієнт не шукає допомоги за кордоном чи в кількох різних закладах, він отримує її в одному центрі.