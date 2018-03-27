43% українців не підтримують мовні квоти на радіо та ТБ

Водночас близько третини громадян схвалюють квоти на телебаченні та радіо

43% українців не підтримують квоти на українську мову на радіо та телебаченні. Такими є результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Запровадження таких квот підтримують лише 33% опитаних українців, причому підтримка квот істотно знижується з заходу України на схід.

Якщо серед жителів західних областей 50% прихильно ставляться до такої ініціативи (виступають проти – 24%), то вже в центрі – 36% (проти 39%).

На півдні і сході України більшість населення (57% і 67%) виступає проти запровадження квот (а підтримують – 22% і 14% відповідно).

Всеукраїнське соціологічне опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології в лютому 2018 року на замовлення ГО «Детектор медіа» та за фінансування Міністерства іноземних справ Данії («Даніда») та NED (США). Під час дослідження було проведено 2043 інтерв’ю з респондентами, які проживають у 110 населених пунктах України, окрім окупованих районів Донеччини і Луганщини, а також Криму.

Нагадаємо, частка україномовного контенту на телебаченні, згідно із законодавством, має становити 75% від загального обсягу. Водночас мовлення кожної телерадіоорганізації має складатися з національного аудіовізуального продукту не менш ніж на 50%.