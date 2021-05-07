Операції, під час яких разом з пухлиною видаляють комплекс органів, проводять вкрай рідко

У 63-річного мешканця Львова діагностували злоякісну пухлину товстої кишки, яка швидко прогресувала і вростала в інші органи черевної порожнини. Врятувати пацієнта могла лише термінова надскладна операція.

У чоловіка давно були певні проблеми з сечовим міхуром. Він звертався до лікарів, йому ставили попередній діагноз – запалення сечового міхура. Втім, лікування не допомагало і наприкінці березня цього року його госпіталізували в одну із львівських міських лікарень. Чоловік скаржився на постійний біль внизу живота, біль при сечовипусканні. Згодом у сечі почали з’являтися домішки калу. У лікарні чоловіка ретельніше обстежили і побачили, що проблема серйозна – у нього діагностували злоякісну пухлину товстої кишки і скерували у Клінічну лікарню швидкої медичної допомоги.

Тут пацієнту призначили комплекс різноманітних обстежень, включаючи комп’ютерну томографію (КТ) і магнітно-резонансну томографію (МРТ). Результати обстежень показали, що справи не просто кепські, а дуже кепські.

За операційним столом хірургам довелося стояти майже 9 годин

«Злоякісна пухлина товстої кишки проросла у суміжні органи, але без ознак віддаленого метастазування. Вона проросла у сечовий міхур і утворила норицю (патологічний канал), яка сполучала товсту кишку з сечовим міхуром і тому вміст товстої кишки потрапляв у простір сечового міхура. Пухлина була дуже велика, вона займала всю нижню частину живота», – розповів ZAXID.NET завідувач першого хірургічного відділення лікарні Гнат Герич.

Лікарі кажуть, що це був занедбаний випадок, коли пухлина вже встигла наробити багато лиха. Пацієнта треба було негайно оперувати. До складу операційної бригади, окрім Гната Герича, увійшли хірург-уролог Володимир Дмитрів, хірурги Петро Домбровський, Степан Кучабський і анестезіолог Володимир Кушнір.

Операція тривала майже 9 годин. Вона була надскладною і для пацієнта, і для операційної бригади. Для хворого операція була дуже травматична. Було побоювання чи взагалі чоловік витримає цю операцію. Для хірургів вона була технічно складна, адже одночасно доводилося видаляти сім органів черевної порожнини. На щастя, операція пройшла успішно.

Як повідомив Гнат Герич, під час оперативного втручання хірургам разом з пухлиною довелося видалити сечовий міхур, простату, сигмоподібну кишку, частину прямої кишки, частину тонкої кишки, передню черевну стінку і очеревину. Пухлина займала всю нижню частину живота і важила майже 5 кг.

Частини товстої і тонкої кишки хірурги з’єднали, кінець товстої кишки, який від’єднали від пухлини, вивели у вигляді стоми (отвір для виведення калових мас) на живіт. Туди ж вивели і сечоводи.

У лікарні часто оперують хворих з різного роду пухлинами. А ось оперативні втручання, під час яких разом з пухлиною видаляють комплекс органів – надзвичайно рідко. За останні сім років таких операцій в лікарні не проводили.

Такі пухлини, як пояснив хірург Гнат Герич, нерідко є важкі для діагностування, бо часто ховаються за кістками тазу і на УЗД їх не видно. Їх можна виявити лише під час КТ і МРТ, а така апаратура є не у кожній лікарні.

Оперували 63-річного львів’янина два тижні тому. Пацієнт важко відходив від операції, але найважче, як кажуть лікарі, вже позаду. Зараз загрози для його життя нема, він одужує і вже готується до виписки з лікарні.

За словами Гната Герича, якщо у чоловіка у наближчий час не буде рецидиву (повторення) онкологічного захворювання, то його чекає ще одна, але вже реконструктивна операція, під час якої сформують штучний сечовий міхур, у який введуть сечоводи. Заберуть і стому товстої кишки. А зараз пацієнтові треба остаточно одужати після першої операції, набратися сил, щоб організм був готовий до ще одного оперативного втручання.