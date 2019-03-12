Актрису з «Відчайдушних домогосподарок» та інших зірок заарештували за шахрайство

Фелісіті Гаффман допитує ФБР

Прокуратура США розкрила злочинну схему, до якої було залучені бізнесмени, юристи та зірки Голлівуду. Їх було звинувачено у хабарах та махінаціях при вступі дітей до коледжів та університетів. Йдеться насамперед про такі престижні навчальні заклади як Єльський університет, Стенфорд, Джорджтаун тощо. Про це повідомило видання Variety. Деякі хабарі сягали від 200 тис. до 6 млн доларів.

У скандалі замішана володарка премій «Еммі», «Золотий глобус», номінантка на «Оскар» актриса Фелісіті Гаффман, відома, зокрема, завдяки серіалу «Відчайдушні домогосподарки», а також актриса Лорі Лафлін. Їх затримано, а разом з ними близько 50 інших заможних батьків, яких звинувачують в шахрайстві.

Лорі Лафлін з донькою Олівією

Батьків підозрюють у великих хабарах, які вони нібито дали, щоб їх діти могли вступити до престижних навчальних закладів. Цю справу вже зараз називають найбільшою в історії міністерства юстиції США, тому що в шахрайських схемах брало участь близько 200 осіб по всій країні.

Вони співпрацювали з некомерційним благодійним фондом Вільяма Ріка Сінгера — організація служила прикриттям для відмивання хабарів (слідчі називають цифру 25 мільйонів доларів). Дітям або завищували бали, або фабрикували фальшиві спортивні досягнення.

Що стосується Фелісіті Гаффман, чий телефон прослуховувало ФБР, то вона та її чоловік, відомий актор Вільям Мейсі, також номінант на «Оскар» («Фарго», «Реальні кабани»), внесли до фонду Сінгера велику суму, щоб їх старшій доньці допомогли скласти вступні іспити до університету Джорджтаун.

Фелісіті Гаффман та Вільям Мейсі з доньками Софією та Джорджією

«Пізніше Гаффман домовилася про те, щоб знову використати подібну схему для своєї молодшої доньки замість того, щоб прийняти рішення не робити цього», – йдеться в звітних документах.

Згідно з документами 18-річна Софія Мейсі складала іспити двічі, і їх результати є різними. Вдруге тест проводився проректором, і той або підказував Софії, або виправив відповіді абітурієнтки на вірні. В кінцевому підсумку дівчина набрала 1420 балів, що на 400 балів вище її попереднього результату.

Актриса Лорі Лафлін та її чоловік, дизайнер Моссімо Джаннуллі таким же чином купили для своїх дочок місце у престижному навчальному закладі. Вони заплатили 500 тис. доларів за те, щоб їх доньки вступили до університету як члени спортивної команди, хоча обидві дівчини спортом не займались.

«Батьки є головними співучасниками злочину, а жертвами стали сумлінні студенти. Їх місця зайняли менш гідні кандидати із заможних сімей», – сказав на прес-конференції прокурор Ендрю Е. Леллінг.