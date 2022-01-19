Альфа-Банк запустив «Скарбничку» та розігрує здійснення мрії
Мрії та цілі справджуються швидше, якщо їх правильно планувати – формулювати, записувати та відкладати на них кошти
Звичайно, можна дістати бабусину скарбничку і кидати в неї решту на свою мрію, а можна підійти до накопичення більш сучасно та складати вільні кошти у цифрову скарбничку.
Такий онлайн-сервіс для накопичень – «Скарбничка», запустився у цифровому банку Sense SuperApp від Альфа-Банку Україна. У ній кошти ще й примножуватимуться – адже нараховуватимуться відсотки та розігруватиметься здійснення мрії.
Кожний клієнт банку може відкрити свою «Скарбничку» в мобільному додатку Sense, створити власну мрію або ціль і почати на неї накопичувати, отримуючи 7% річних у гривні на збережені кошти.
А ті, хто з 17 січня до 17 березня 2022 року створить конкретну мрію у «Скарбничці» та накопичить на неї від 500 грн, зможуть автоматично взяти участь у розіграші та виграти її здійснення (максимальна сума розіграшу – 250 000 гривень)!
Чому зручно накопичувати в банківській «Скарбничці»?
- Ви примножуєте відкладені кошти, адже на них нараховуються 7% річних;
- Можна створити скільки завгодно «Скарбничок», під кожну мрію або ціль окремо;
- Ви можете самостійно налаштувати регулярне поповнення «Скарбнички» щодня чи щомісяця на обрані суми;
- Контролювати, як зростають ваші заощадження, та відстежувати нарахування відсотків в історії платежів у цифровому банку Sense SuperApp;
- Можна самостійно поповнювати «Скарбнички» з картки Альфа-Банку або інших банків у зручний для вас час;
- Будь-коли ви зможете закрити «Скарбнички» та перевести кошти з них на свій картковий рахунок.
Як почати накопичувати?
- У розділі «Мої продукти» цифрового банку Sense SuperApp знайдіть «Мої скарбнички» та відкрийте власну;
- Створіть свою ціль-мрію (або одразу декілька!) та починайте збирати на неї кошти;
- Обирайте одну із запропонованих сум або встановлюйте власну суму для накопичень та періодичність, з якою будете її відкладати;
- Поповнюйте самостійно «Скарбничку» в зручний для вас час.
Ставити перед собою цілі та мріяти про більше не лише допомагає зосередитися на важливих для вас речах, але й може привернути удачу. Можливо, саме ви станете тим щасливчиком, хто виграє реалізацію своєї мрії!
Акція проводиться на території України, за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (згідно з Переліком населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 р. №1085-р (зі змінами та доповненнями)).
АТ «Альфа-Банк». У Державному реєстрі банків № 158. Ліцензія НБУ № 61 від 05.10.2011.
Усі види банківських послуг