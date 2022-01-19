Накопичення грошей в «Скарбничці» Альфа-Банку Україна

Звичайно, можна дістати бабусину скарбничку і кидати в неї решту на свою мрію, а можна підійти до накопичення більш сучасно та складати вільні кошти у цифрову скарбничку.

Такий онлайн-сервіс для накопичень – «Скарбничка», запустився у цифровому банку Sense SuperApp від Альфа-Банку Україна. У ній кошти ще й примножуватимуться – адже нараховуватимуться відсотки та розігруватиметься здійснення мрії.

Кожний клієнт банку може відкрити свою «Скарбничку» в мобільному додатку Sense, створити власну мрію або ціль і почати на неї накопичувати, отримуючи 7% річних у гривні на збережені кошти.

А ті, хто з 17 січня до 17 березня 2022 року створить конкретну мрію у «Скарбничці» та накопичить на неї від 500 грн, зможуть автоматично взяти участь у розіграші та виграти її здійснення (максимальна сума розіграшу – 250 000 гривень)!

Чому зручно накопичувати в банківській «Скарбничці»?

Ви примножуєте відкладені кошти, адже на них нараховуються 7% річних;

Можна створити скільки завгодно «Скарбничок», під кожну мрію або ціль окремо;

Ви можете самостійно налаштувати регулярне поповнення «Скарбнички» щодня чи щомісяця на обрані суми;

Контролювати, як зростають ваші заощадження, та відстежувати нарахування відсотків в історії платежів у цифровому банку Sense SuperApp;

Можна самостійно поповнювати «Скарбнички» з картки Альфа-Банку або інших банків у зручний для вас час;

Будь-коли ви зможете закрити «Скарбнички» та перевести кошти з них на свій картковий рахунок.

Як почати накопичувати?

У розділі «Мої продукти» цифрового банку Sense SuperApp знайдіть «Мої скарбнички» та відкрийте власну;

Створіть свою ціль-мрію (або одразу декілька!) та починайте збирати на неї кошти;

Обирайте одну із запропонованих сум або встановлюйте власну суму для накопичень та періодичність, з якою будете її відкладати;

Поповнюйте самостійно «Скарбничку» в зручний для вас час.

Ставити перед собою цілі та мріяти про більше не лише допомагає зосередитися на важливих для вас речах, але й може привернути удачу. Можливо, саме ви станете тим щасливчиком, хто виграє реалізацію своєї мрії!

Акція проводиться на території України, за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (згідно з Переліком населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 р. №1085-р (зі змінами та доповненнями)).