АЛЛО підтримує ініціативи щодо здоров’я українців / Фото АЛЛО

У рамках благодійного радіомарафону до Міжнародного дня боротьби проти дитячого раку фонд «Таблеточки» спільно з АЛЛО та Radio NV зібрали рекордну за останні 4 радіомарафони кількість нових супердрузів – 1900. Вони щомісячно підтримуватимуть дітей на суму понад 500 тисяч гривень. АЛЛО подвоюватиме ці внески протягом трьох місяців – у розмірі 1,5 мільйона гривень.

Понад 1,5 тисячі сімей, що зіткнулися з дитячими онкологічними захворюваннями, отримали допомогу фонду «Таблеточки» у 2023 році. Адже дитячий рак не став на паузу під час повномасштабного вторгнення Росії. Щодня три українські сім’ї дізнаються про цей діагноз у дитини. Лікування тривале, дороге й виснажливе.

Для дітей, які борються з раком, вкрай важливо вчасно пройти якісну діагностику та лікування – від цього буквально залежить їхнє життя. Саме підтримка регулярних благодійників дає змогу фонду вчасно забезпечувати підопічних аналізами, обстеженнями, дорогими ліками, які не фінансує держава, а також усім потрібним для якісного догляду.

Благодійний радіомарафон фонду «Таблеточки», маркетплейса АЛЛО та Radio NV

Цього року благодійний радіомарафон фонду «Таблеточки», маркетплейса АЛЛО та Radio NV об’єднав 1900 нових регулярних благодійників, які оформили протягом 15-18 лютого щомісячну підписку і тепер допомагатимуть дітям на суму понад 500 тисяч гривень. А партнер акції – компанія АЛЛО – три місяці подвоюватиме внески нових благодійників, додавши 1,5 мільйона гривень. Тож у підсумку діти отримають допомогу на понад 3 мільйони гривень за перші три місяці.

«АЛЛО підтримує ініціативи щодо здоров’я українців, а також впровадження медичних інновацій в країні. Четвертий рік у рамках радіомарафону ми подвоєнням перших внесків мотивуємо нових благодійників оформлювати щомісячну допомогу дітям, що борються з раком. Тішить, що рекордна кількість підписників, які доєдналися в ці дні, посилить вкрай потрібну допомогу дітям в одужанні», – зазначає Дмитро Деревицький, співзасновник маркетплейсу АЛЛО.

«Нещодавно дитині мого побратима, з яким я воював ще у 2015 році, поставили діагноз «рак». Тоді їхній сім’ї дуже допоміг фонд «Таблеточки». Під час війни захист держави є пріоритетом, проте проблеми дітей також потребують уваги. Відвойовуючи наші території, ми мусимо усвідомлювати, що на них має хтось жити. В умовах демографічної кризи наше завдання номер один – щоб діти, які народжуються під час війни, діти, які борються з раком, мали шанси на виживання. Фактично кожна дитина – це внесок в українське майбутнє. Саме тому я регулярно підтримую «Таблеточки», які опікуються дітьми з онкозахворюваннями. Таким чином я віддаю на аутсорс можливість допомогти цим дітям», – говорить Масі Найєм, адвокат, військовослужбовець ЗСУ та супердруг дітей, які борються з раком.

Радіомарафон та пошук супердрузів активно підтримали українські лідери думок, які закликали свою аудиторію допомагати дітям. Серед них: суперподруга дітей – інфлюенсерка Даша Квіткова, співачка та бізнесвумен Анна Буткевич, акторка Катерина Кузнєцова, виконавець Alekseev, інфлюенсери Катя Бльостка, Женя Таллер, Богдан Шелудяк (відомий, як Буше) та інші.

Радіомарафон завершився, але приєднатися до спільноти супердрузів дітей та оформити підписку на щомісячну допомогу можна в будь-який момент на сайті фонду. Це зручно, безпечно, а для дітей – безцінно!

Що варто знати про організаторів ініціативи

«Таблеточки» — найбільший в Україні благодійний фонд у сфері дитячої онкології, який працює з 2011 року і надає допомогу дітям та їхнім сім’ям на кожному етапі лікування від раку. За час роботи фонду адресну допомогу отримали понад 7 500 сімей. Щомісячно під опікою фонду перебувають 500 дітей, які лікуються в Україні та за кордоном.

АЛЛО – маркетплейс національного масштабу з інноваційними товарами – від електроніки та інструментів до іграшок та меблів, з доставкою замовлень додому, на пошту або в магазини у понад 100 містах України.

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