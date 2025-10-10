Кінокомпанія створить на базі української компанії понад 200 відео

Американська кінокомпанія Fox Entertainment інвестувала в українське ІТ-підприємство Holywater, яке створює вертикальні відео з використанням штучного інтелекту. Про це повідомили у пресслужбі компанії 9 жовтня.

Скільки саме інвестувала Fox Entertainment в українську компанію, наразі невідомо. Зазначається, що американський кіноконцерн отримає частку в Holywater.

Незабаром компанії пообіцяли анонсувати development-угоди з голлівудськими зірками. За даними Holywater, Fox інвестувала у компанію «для стимулювання розвитку Голлівуду».

У межах угоди Fox Entertainment Studios зобов’язалася створити та випустити більш як 200 вертикальних відео для застосунку My Drama. Виконати цю частину угоди компанія має до 2027 року. Зазначимо, застосунок My Drama – це стримінг знятих за сценарієм вертикальних мікродрам.

Перші вертикальні серіали Billionaire Blackmail та Bound by Obsession вже запустили у виробництво. Зйомки відбуваються в американській Атланті. У Holywater повідомили, що частина проєктів стане розширенням вже наявних IP Fox.

За даними Fox, інвестиція у вертикальні відео є ставкою на дострокове зростання та швидке втілення в життя ідей креаторів на низці різних платформ. У Holywater додали, що партнерство з Fox Entertainment має зробити вертикальні серіали мейнстрімом.

Зазначимо, компанію Holywater створили в Україні 2020 року Богдан Несвіт та Анатолій Касьянов. Компанія розвиває чотири платформи, на яких має понад 55 млн користувачів:

стримінг мікродрам My Drama,

згенеровані штучним інтелектом відео My Muse,

провідна платформа цифрового книговидання у США та Європі My Passion,

супутній додаток для вертикального стрімінгу з моделлю підтримки реклами FreeBits.

У 2025 році Holywater стала однією з компаній у Європі з найшвидшими показниками розвитку. Наразі компанія співпрацює з провідними творцями та студіями по всьому світу, а також має партнерство з Meta, Google та TikTok.