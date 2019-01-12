Американська корпорація Jabil добудовує на Закарпатті другий завод електроніки

Новий завод компанії Jabil Circuit в Україні, яка надає послуги з виробництва електроніки

Американська корпорація Jabil Circuit будує другий завод електроніки неподалік від Ужгорода. Про це повідомляє сайт Ukraine Now.

Наразі завод площею понад 20 тис. м2 збудований, тривають внутрішні роботи. Він випускатиме мобільні телефони, медіаплеєри, елементи до комп'ютерної техніки.

Він розташований поруч з першим заводом цієї компанії у тому ж селі Розівка поблизу Ужгорода. Завод виготовляє електроніку для брендів Nespresso, Ceragon, Sagemcom, SIAE Microelettronica, DUCATI Energia, SIT та TeleTec.

На першому заводі працює 2300 робітників, а на новому планується працевлаштувати близько 1500 людей.