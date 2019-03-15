АМКУ розслідує законність придбання Рінатом Ахметовим акцій двох обленерго

Антимонопольний комітет України розпочав розслідування придбання частки акцій «Київобленерго» та «Одесаобленерго» компанією «ДТЕК Нафтогаз», що належить українському олігарху Рінату Ахметову.

За повідомленням прес-служби АМКУ, в межах справи наразі Антимонопольний комітет розпочав опитування учасників ринку. Зазначається, що компанія Ахметова планує збільшити свою частку в «Одесаобленерго» до 68,3% та у «Київобленерго» — до 93,99%. Наразі частка компанії складає близько 37%.

«Зазначені концентрації (пакетів акцій — ред.) відбуваються на ринку передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами в територіальних межах Київської та Одеської областей, де розташовані належні електричні мережі», — йдеться у повідомленні АМКУ.

Зазначимо, що компанія «ДТЕК» оголосила про намір придбати контрольні пакети акцій «Одесаобленерго» та «Київобленерго» на початку січня 2019 року. Купівлею обленерго компанія Ахметова прагне збільшити свою частку на ринку передачі та збуту електроенергії України. Наразі частка компанії складає близько 37%.

Раніше Антимонопольний комітет України вирішив, що компанія «ДТЕК» Ріната Ахметова не зловживає монопольним становищем на ринку електроенергії, проте зазначив, що що компанія «ДТЕК» все ж «володіє певною ринковою владою».