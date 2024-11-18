Андрій Хливнюк відмовився від премії імені Магнітського
Причиною стало нагородження Юлії Навальної
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Музикант, фронтмен гурту «Бумбокс» та військовий Андрій Хливнюк відмовився від міжнародної премії імені Сергія Магнітського. Причини відмови він пояснив на своїй сторінці у Facebook.
Музикант наголосив, що не може отримати премію разом з тими, хто проти надання зброї Україні.
«Як батько двох дітей, що живуть під ракетними ударами, і рядовий Сил оборони України (загін ударних БПЛА патрульної поліції Херсона) я не можу отримати цю нагороду разом з іншими лауреатами, які "не впевнені" в необхідності надавати моїй країні західне озброєння, життєво необхідне для відбиття російської агресії», – написав він.
Зазначимо, що серед лауреатів премії була Юлія Навальная, яка нещодавно в інтерв’ю німецьким ЗМІ заявила, що не впевнена, що Захід чинить правильно, надаючи Україні озброєння, її непокоїть, що західні «бомби влучили і по росіянах».
Премія імені Магніцького заснована у 2015 році, напередодні шостих роковин смерті російського юриста й аудитора фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського. Він був заарештований у РФ через звинувачення у несплаті податків і помер в російському СІЗО, за версією РФ, від серцевої недостатності. Проте правозахисники причиною смерті називають ненадання медичної допомоги та катування.
Премія присуджується у дев’яти категоріях. У 2019 році премію отримав український режисер Олег Сенцов.