Андрій Хливнюк у фільмі «Озброєні піснею»

Музикант, фронтмен гурту «Бумбокс» та військовий Андрій Хливнюк відмовився від міжнародної премії імені Сергія Магнітського. Причини відмови він пояснив на своїй сторінці у Facebook.

Музикант наголосив, що не може отримати премію разом з тими, хто проти надання зброї Україні.

«Як батько двох дітей, що живуть під ракетними ударами, і рядовий Сил оборони України (загін ударних БПЛА патрульної поліції Херсона) я не можу отримати цю нагороду разом з іншими лауреатами, які "не впевнені" в необхідності надавати моїй країні західне озброєння, життєво необхідне для відбиття російської агресії», – написав він.

Зазначимо, що серед лауреатів премії була Юлія Навальная, яка нещодавно в інтерв’ю німецьким ЗМІ заявила, що не впевнена, що Захід чинить правильно, надаючи Україні озброєння, її непокоїть, що західні «бомби влучили і по росіянах».

Премія імені Магніцького заснована у 2015 році, напередодні шостих роковин смерті російського юриста й аудитора фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського. Він був заарештований у РФ через звинувачення у несплаті податків і помер в російському СІЗО, за версією РФ, від серцевої недостатності. Проте правозахисники причиною смерті називають ненадання медичної допомоги та катування.

Премія присуджується у дев’яти категоріях. У 2019 році премію отримав український режисер Олег Сенцов.