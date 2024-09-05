Сергій Ребров отримав невтішні новини з лазарету національної команди

Вже у суботу, 7 вересня, збірна України проведе свій дебютний поєдинок у цьогорічній Лізі націй у групі В1. Суперником «синьо-жовтих» буде Албанія. Проте форвард «Роми» Артем Довбик пропустить цей матч.

За повідомленням прес-служба УАФ, нападник ще у таборі італійського клубу отримав ушкодження, яке не дозволило йому повноцінно працювати в загальній групі збірної. Додаткове обстеження, проведене в Празі, підтвердило, що на повне відновлення від травми знадобиться більше часу. Тому Артем повертається до розташування «Роми», де він продовжить працювати під наглядом клубних лікарів.

Нагадаємо, влітку 2024 року Довбик змінив клуб і перейшов до італійської «Роми». За римлян українець наразі провів 3 матчі без результативних дій. Минулий сезон українець відіграв за іспанську «Жирону». У складі каталонців він фінішував на третій сходинці чемпіонату Іспанії й допоміг команді вперше в історії вийти у Лігу чемпіонів. Щобільше, сам Довбик став найкращим бомбардиром Ла Ліги, забивши 24 м'ячі, та отримав трофей Пічічі. Напередодні авторитетне французьке видання France Football висунуло Артема на здобуття «Золотого м’яча».

Зазначимо, що перший матч у Лізі націй збірна, який України проведе 7 вересня у Празі проти Албанії, розпочнеться о 21:45 за київським часом. 10 вересня «синьо-жовті» у тому самому місті, але на іншій арені, у гостьовому поєдинку зустрінуться з командою Чехії.