Артист Антін Мухарський оголосив про закриття проекту «Орест Лютий»

Проект з'явився в Україні 2012 року

КультураКатерина Чурилова, 24 грудня14500

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Артист Антін Мухарський оголосив про закриття проекту «Орест Лютий»
фото «Радіо Свобода»
Антін Мухарський та його Alter ego на сцені - професор антропології Орест Лютий

Письменник, актор і телеведучий Антін Мухарський повідомив про припинення діяльності власного естрадного проекту «Орест Лютий». Про це він особисто заявив в інтерв'ю «Укрінформу».

«Проект Орест закритий. Він вже відзвучав, і наважуся думати, що він увійшов у резонанс із епохою. Я свого часу казав на концерті, що ми з піснями накликали революцію та війну, прийшов час накликати щастя, добробут та порозуміння», – зазначив актор.

За його словами, наразі він перебуває «на фінальній стадії проекту, який називається «Рожеві вуса», пісні любові».

«Це 15 композицій, присвячених стосункам між жінками та чоловіками. Це романтичні балади. Моя дружина пішла на курси монтажу, і змонтувала кліп на пісню «Я не завжди благо ухаю», – пояснив він.

Мухарський зазначив, що на життя він наразі заробляє продажем власних книжок. «Трохи накладу книжок продали. На Новий рік маю запрошення на корпоратив. Одне», – додав артист.

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