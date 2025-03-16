«Вільні голоси Криму» — це збірка портретів шістнадцяти політвʼязнів-журналістів, які борються за права людини та свободу слова на окупованому півострові. Вони фільмували обшуки та суди над активістами, створювали правозахисні рухи, боролися проти корупції; волонтерили й піклувалися про родини незаконно затриманих кримських татар; писали про порушення Росією пунктів двосторонніх угод Чорноморського флоту. Показували правду.

За це Росія позбавила їх волі на терміни від семи до дев’ятнадцяти років ‒ здебільшого за статтями про «терористичну діяльність», «екстремізм» або вчинення «диверсії». Їх катували до півсмерті, аби ті визнали свою «провину», вигадану окупаційною владою. Більшість героїв цієї книжки ‒ кримські татари, тому в багатьох портретах читач знайде пояснення історичного контексту, зрозуміє причини безупинного опору корінного народу Криму радянській, а тепер російській системі. Книжка, що вийшла у видавництві Vivat, містить також документальну частину, до якої увійшли вибрані листи, уривки зі щоденників та виступи в судах журналістів-політвʼязнів.

Герої книжки — Асан Ахтем, Амет Сулейманов, Ремзі Бекіров, Осман Аріфмеметов, Ірина Данилович, Олексій Бессарабов, Сейран Салієв, Рустем Шейхалієв, Сервер Мустафаєв, Марлен (Сулейман) Асанов, Вілен Темер’янов, Руслан Сулейманов, Тимур Ібрагімов, Ернес Аметов, Владислав Єсипенко, Наріман Джелял.

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Історія кримськотатарського журналіста, активіста культурної ініціативи Nefes, якого Росія звинуватила в підриві газогону та ув’язнила на 15 років.

‒ Коли я зайшла до нього, то зрозуміла: відбулося щось жахливе, ‒ голос Репіки затихає, очі наповнюються слізьми. Тоді вона вперше побачила свого чоловіка після затримання. ‒ В його очах був нестерпний біль і страх. Досі це бачу перед собою. Видно, його ламали фізично й морально. Ми не могли поспілкуватися наодинці, тож я мало дізналася. Але коли вже виходила, він тихенько прошепотів: «Зробіть щось».

Репіка тоді стримала емоції ‒ «не можна, йому і так складно». Але, вийшовши з кабінету, схопилася за серце ‒ у ньому зяяла рана, що кровить десятиліттями.

Вольові

Іззет Кара був одним із перших, хто повернувся до Криму після трагедії 1944 року. Тоді за наказом Сталіна усіх кримських татар депортували з півострова. Згідно з даними самоперепису, проведеного Кримськотатарським національним рухом, постраждало понад 420 тисяч людей.

Іззет із маленькими дітьми й вагітною дружиною Гюлюмсер приїхав до Криму в травні 1967 року, коли кримські татари вже активно вимагали відновлення своїх прав, але ще не вийшов указ про зняття з цілого народу звинувачень у масовій зраді під час Другої світової війни. У сільській раді Іззетові обіцяли й будинок, і прописку, й роботу. Поки не дізналися, що він ‒ кримський татарин. Сказали повернутися, коли зміниться закон.

Коли Іззета із сім’єю завернули вперше, вони поселилися в Краснодарському краї, але після указу, який вийшов у вересні 1967 року, знову були в Криму. Першу ніч ночували на лавці під дощем.

У радянські часи, аж до кінця 1980-х, коли кримські татари після депортації повертались на батьківщину, їх знову депортували. Тож коли родину Кара хотіли депортувати вдруге, Іззет поселився в наметі й щодня боровся з міліцією. Коли його депортували втретє, Іззет випалив:

‒ Ви не зможете зруйнувати ці гори. Не зможете змусити нас забути Батьківщину. Рано чи пізно я все одно повернуся додому!

Коли його хотіли виселити вчетверте, то на те, щоб покинути півострів, дали півтори доби. Винесли догану п’ятьом людям, які йому допомагали.

Але Іззет не здався ‒ після 20 років у Миколаївській області, у 1988-му таки переїхав у рідне село. Цим вольовим чоловіком був дідусь Асана.

Крок назад

Кримських татар нарешті реабілітували, хоч офіційно заборону селитись у Криму з них зняли аж 1989 року. Після розпаду СРСР на рідну землю повернулося 270 тисяч депортованих та їхніх дітей-онуків, хоч у цьому їм усіляко перешкоджала упереджена місцева влада.

Юлія Тищенко, голова ради Українського незалежного центру політичних досліджень, у статті для журналу «Ї» пояснює, що після пікетування Верховної Ради кримськими татарами в березні 1992 року офіційний Київ підтримав процес повернення. У державному бюджеті навіть передбачали видатки «стосовно облаштування раніш депортованих народів», але укази й постанови центральної влади на місцях часто саботували.

Наприклад, у селищі Красний Рай 1992 року міліція зруйнувала кримськотатарські будинки, багатьох мешканців-пікетувальників побили, кілька з них дістали важкі травми. У 1994 році блокували участь кримських татар у виборчому процесі. У 1996-му трапилися конфлікти в Судаку. Після цього ще було чимало розпалювань ворожнечі, зокрема через проросійські ЗМІ. Лише 1999 року легалізовано Меджліс і створено Раду представників кримськотатарського народу при Президентові України.

І хоч навіть після цього щодо кримських татар траплялися випадки нетерпимості, близько двох десятків років поверненці мали відносний спокій. Завершували будувати домівки, змогли облаштуватися на рідній землі, мали відносну свободу в прояві культурної та національної ідентичності. Аж поки Росія вкотре не захопила півострів.

‒ Це був жахливий день, ‒ Репіка згадує події напередодні захоплення, 26 лютого 2014 року. ‒ Я знала, що всі біля парламенту ‒ мої близькі, брати, друзі.

Тоді на 11 ранку Меджліс кримськотатарського народу скликав жителів півострова на мітинг проти сепаратизму під стінами кримського парламенту. Зібралось понад десять тисяч проукраїнськи налаштованих жителів Криму й приблизно дві тисячі представників проросійських сил. Їх розділяв кордон міліції.

‒ Я сиділа перед телевізором і стежила за трансляціями ATR (кримськотатарський канал, ‒ прим. авт.). Асан заспокоював мене, казав, що він не біля парламенту. Але я знала, що це неможливо. Так у нас є: якщо всі разом, то разом.

Того дня на позачерговому засіданні Верховної Ради АРК мали розглянути питання «Про суспільно-політичну ситуацію в Україні та АРК» і «Про звіт Ради міністрів АРК», а якщо простіше ‒ вихід Криму зі складу України.

Голова Меджлісу Рефат Чубаров вимагав від спікера кримського парламенту Володимира Константинова перенести позачергову сесію, щоб уникнути кровопролиття.

Наступної ночі, 27 лютого, будівлі парламенту й уряду Криму захопили спецпризначенці без розпізнавальних знаків і вивісили над ними прапори РФ. 16 березня відбувся сфальсифікований «референдум» про статус Криму, згідно з яким півострів увійшов до складу Росії.

‒ Це все було дико для нас, ‒ зізнається Репіка. ‒ Здавалося, це лише на кілька днів, що вони скоро підуть.

У районі Ак-Мечеть у Сімферополі, де живуть здебільшого кримські татари, щоночі чергували чоловіки ‒ пильнували, чи не заїжджають чужі машини. Серед цих чоловіків був і Асан, і його двоюрідний брат Азіз.

‒ Вони охороняли наш спокійний сон, ‒ пояснює Репіка. ‒ Стало зрозуміло, що вони тут і навряд чи найближчим часом щось зміниться.