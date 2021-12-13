До команди трансплантологів увійшли урологи диятчої лікарні і лікарні швидкої медичної допомоги

У першому територіальному медичному об’єднанні Львова вперше провели трансплантацію нирки дитині від родинного донора. Донором нирки для 15-річного Ярослава зі Львова стала його бабуся. І хлопець, і бабуся почуваються добре, повідомив 13 грудня в. о. генерального директора ТМО Олег Самчук.

Операцію з пересадки нирки провели ще 7 грудня у міській дитячій лікарні, але повідомили про неї лише 13 грудня. Лікарі чекали, коли стан і реципієнта, і донорки нормалізується.

«З хворими нирками хлопець народився, однак діагноз «гломерулонефрит» йому втановили лише в 11 років. Лікування не допомагало, хвороба прогресувала і нещодавно поставила родину перед вибором: замісна ниркова терапія або трансплантація», – повідомив Олег Самчук.

Після пересадки Ярослав і його бабуся почуваються добре

За його словами, шанс на якісне життя Ярославу без вагань дала бабуся Анастасія, нирка якої онукові ідеально підійшла. Донорський орган запрацював відразу на операційному столі.

До команди, яка проводила пересадку нирки підлітку, увішли урологи міської дитячої лікарні, завідувач дитячого урологічного відділенння Тарас Вівчарівський, і урологи лікарні швидкої медичної допомоги, які вже мають практику пересадок нирки дорослим - Володимир Дмитрів, Максим Овечко і Андрій Крупач.

Зараз і реципієнт, і бабуся, як твердить Олег Самчук, почуваються добре.

У Львові вже два медичні заклади проводять пересадку нирки дітям – це Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр, де провели вже дві трансплантації нирки дітям від родинного донора, і тепер Перше територіальне медичне об’єднання Львова.

Пересадку нирки дітям у Західній Україні проводять лише у Львові. Такі операції для пацієнтів є безкоштовні, точніше, за неї лікарням платить держава. За кордоном такі операції для українців коштують понад 60 тис. євро.