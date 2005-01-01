Багатосерійна весна

Весною більшість серіалів завершують сезони та йдуть на канікули. Проте серіальне життя не завмирає. Виходять і нові сезони старих хітів, і нові проекти, які лише намагатимуться стати хітами. Щоб не загубитися у неймовірній кількості найрізноманітніших серій, пропонуємо добірку, до якої увійдуть і продовження старих проектів, і зовсім новіv історії.

Світ Дикого Заходу

Сезон 2. З 15 березня

Розважальний парк «Світ Дикого Заходу» населений андроїдами. Вони створюють у багатих клієнтів ілюзію часу ковбоїв та індіанців. Якщо робота застрелили, техніки зітруть його пам'ять - і знову запустять. Але андроїди виходять з-під контролю. У другому сезоні роботи повстануть проти людей і почнуть знищувати відвідувачів. Ілюзія перетвориться на смертельну небезпеку. У ролях: Еван Рейчел Вуд, Тенді Ньютон.

Криптон

Сезон 1. З 21 березня

До 80-річчя створення Супермена (перший комікс вийшов 1 червня 1938 року) було вирішено створити серіал про його предків на планеті Криптон. Малюк жив щасливо зі своєю сім'єю на цій планеті. Його батько і мати, наділені суперсилою, виховували хлопця чесним і хоробрим. Однак з глибин космосу з'явився лиходій, який напав на його рідну планету. Усі її жителі виступили проти, але програли.

Касл-Рок

Сезон 1. З 6 квітня

Містично-психологічний хорор від режисера Джей Джей Абрамса та письменника Стівена Кінга. Дія відбувається у вигаданому містечку Касл-Рок, яке фігурує у декількох творах письменника. Місто тероризує клоун - вбивця дітей, що викликає прямі асоціації з трилером «Воно». Також тут можна знайти відсилання до «Втечі з Шоушенка», «Сяйва», та інших творів Кінга.

Цей дивний камінь

Сезон 1. З 26 квітня

Документальний серіал-подорож, який відкриває секрети нашої планети, а також демонструє міцність та водночас вразливість нашого світу. Продюсером проекту став відомий режисер Даррен Аронофскі («Мама!»). В одному з епізодів можна буде побачити актора Вілла Сміта.

Мініатюрист

Сезон 1. З 31 березня

Британська історична драма розповість про фантастичні події, які відбуваються в Амстердамі 17-го століття. Заможна родина торговця живе у великому будинку. Одного разу дружина торговця отримує незвичний подарунок - мініатюрну копію їх великого будинку з крихітними моделями усіх його мешканців. Поступово героїня починає підозрювати, що гарна іграшка здатна жити своїм життям. Головну роль в серіалі виконала молода зірка Аня Тейлор-Джой, відома завдяки трилеру «Спліт».

Маніяк

Сезон 1. З 6 квітня

Серіал є чорною комедією про пацієнта психіатричної лікарні. Дія відбуватиметься в лікарні та в фантазіях головного героя. У головних ролях Джона Гілл та («Мачо та ботан») та Емма Стоун («Ла-Ла Ленд»). В уяві герой завжди може знайти вихід з найважчого становища. Байдуже, що в реальності все може скластися зовсім інакше.

Краще телефонуйте Солу

Сезон 4. З 16 квітня

Сол Гудмен був одним із другорядних героїв популярного серіалу «Пуститися берега». Персонаж набув такої популярності у глядачів, що після завершення основного серіалу отримав власний спін-офф, який, завдяки високим рейтингам, тримається в ефірі вже три сезони. Четвертий сезон про поневіряння Сола, який відкриває власну юридичну практику, глядач побачить вже зовсім скоро.

Розповідь служниці

Сезон 2. З 26 квітня

Екранізація роману-антиутопії канадської письменниці Маргарет Етвуд 2006 року. Тоталітарний режим в Республіці Ґілеад (колишня територія США). Через війни та криз тільки одна зі ста жінок здатна зачати дитину. У другому сезоні вагітна Фредова (Елізабет Мосс) піднімає бунт. Актриса уже отримала за цю роль «Золотий глобус». Також одну із головних ролей зіграв Джозеф Файнс.

Елементарно

Сезон 6. З 30 квітня

Американський серіал розповідає про пригоди детектива Шерлока Холмса в наш час. А Ватсон у цьому проекті – жінка. Він з'явився через два роки після виходу дуже популярного британського проекту «Шерлок». Однак американці виявились набагато поблажливішими до своїх глядачів і випускають у світ уже шостий сезон. Головні ролі виконали Джонні Лі Міллер та Люсі Лью. Усього у шостому сезоні планується показати 21 серію.

Картковий будиночок

Сезон 6. З 29 травня

Після секс-скандалу, пов'язаного з Кевіном Спейсі, автори серіалу взагалі прибрали його героя. Тепер на перший план виходить дружина президента Андервуда Клер. Ще раніше автори оголосили, що цей сезон стане останнім. У нових серіях Клер намагатиметься контролювати не тільки Білий дім, а й свого чоловіка. Головну роль зіграла Робін Райт.

На головному фото - кадр з серіалу «Розповідь служниці»