Незалежна українська компанія розробників ігор 11 квітня представила рімейк відомої квест-гри Sherlock Holmes The Awakened, у якій, окрім видимих графічних та сюжетних відмінностей від гри 2006 року, є й цікаві деталі, які нагадують гравцям з усього світу, що війна Росії проти України триває.

Студія Frogwares – український творець ігор-квестів, який функціонує в Києві вже 23 роки. Попри те, що директором та засновником компанії є французький підприємець Вайль Амр, студія не впускає можливості нагадати про Україну та привернути увагу світової спільноти до війни, яку розв'язала Росія дев'ять років тому.

«Небесна сотня» у грі про Шерлока Голмса

Frogwares з 2006 року займається розробкою квестової серії про всесвітньо відомого літературного детектива Шерлока Голмса та його протеже доктора Ватсона. Та попри британський сетинг та загальну відірваність історії від сучасного контексту, автори голосно заявили про події Майдану у 2014 році, коли вийшла детективна відеогра Sherlock Holmes: Crimes & Punishments.

В усіх версіях та локалізаціях гри (серед яких, звичайно, присутня й українська мова), на старті гри з'являється напис «Пам'яті Небесної сотні». Frogwares стали одними з перших розробників у світі, які звернули увагу гравців до Революції Гідності та вшанували пам'ять тих, хто віддав своє життя за свободу України.

Розробники присвятили свій детектив «Небесній Сотні»

Звісно, в Росії категорично засудили присвяту, а російський видавець, який мав продавати гру, вимагав забрати надпис. Frogwares не погодилися та відмовилися від співпраці. Крім того, українська студія ще задовго до поширення культури відміни самостійно відмовилась продавати ігри на російський ринок, чим викликала величезну хвилю обурення та погроз з боку росіян.

Війна перекреслила всі плани

Frogwares планували випустити нову, повноцінну гру про пригоди Шерлока Голмса приблизно в 2023 році, а розробка триквелу мала початися у 2022 році. Проте початок повномасштабного вторгнення росіян суттєво вплинув на діяльність київського осередку. Через постійні ризики та серйозну небезпеку в лютому-березні 2022 року, Frogwares були змушені відмовитися від розробки нового проекту.

Проте, як і розробники GSC, які працюють над S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Frogwares висловили чітку підтримку Україні та заявили, що створять рімейк оригінальної гри Sherlock Holmes The Awakened. Проект позиціонувався як протест проти російської агресії.

За допомогою краудфандингової платформи Kickstarter та власним силам розробники змогли зібрати необхідні кошти для створення гри. Frogwares суттєво оновили сюжет, графіку, музику та процес гри, пропонуючи гравцям нового покоління пройти квест за сучасними стандартами. Та окрім захопливої історії та приємного геймплею розробники запропонували багато «великодок» («easter egg» – англ.), які нагадують, що Україна досі бореться проти російської навали.

Крейсер «Москва» та бавовна в Sherlock Holmes The Awakened

У грі Sherlock Holmes The Awakened, яка вийшла 11 квітня 2023 року, можна побачити масу українськості, яку дбайливо додали розробники Frogwares. На полицях можна побачити бюсти Івана Франка й Тараса Шевченка, герої цитують українських поетів та жартують про військові невдачі росіян.

Під час проходження однієї з місій, герої натрапляють на затонулий корабель із надписом «Москва», а один з персонажів коментує підтоплення, висміюючи виправдання російського командування щодо втрат.

«"Москва". Напевно, цей корабель був зі сходу. Закладаюся, що хтось викинув недопалок або сірник. Один необережний рух і.. Бавовна!», – говорить герой Sherlock Holmes The Awakened.

Автори присвятили «великодку» до річниці потоплення російського флагмана українським «Нептуном». «Російський військовий корабель», який обстрілював острів Зміїний, пішов на дно 14 квітня 2022 року.

За українську локалізацію у грі Frogwares відповідали ентузіасти спільноти «Шлякбитраф», які також займалися створенням локалізації для українських ігор Metro: 2033 Redux, Metro: Last Light Redux, S.T.A.L.K.E.R та інших.

Де можна підтримати розробників

Sherlock Holmes The Awakened – це пригодницька відеогра для фанатів детектива Шерлока Голмса та естетики творів Філіпа Говарда Лавкрафта. З 11 квітня гру можна придбати на всіх ігрових платформах: PlayStation 4 та 5, Nintendo Switch, Xbox One та Series, а також на ПК.

У найбільшому дистриб'юторі комп'ютерних ігор Steam гра коштує від 910 до 1250 грн. На приставках PlayStation проект про Шерлока коштує 1400 та 1700 грн, а на Xbox – від 1100 до 1400 грн.