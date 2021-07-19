Вітати українців з 30-тою річницею будуть легендарні артисти світової музичної сцени: Boney M (xperience), Mr.President (Lazy Dee), East 17, Global Deejays, Snap!, Captain Jack, NaNa.

Концерт відбудеться 24 серпня на стадіоні «Арена Львів», з дотриманням протиковідних заходів безпеки.

Серця заворушаться в ностальгічно-трепетному ритмі виконавців, що декілька десятків років сколихують танцполи по всьому світу! Не сумуйте за викинутими касетами з треками 90-х, бо на цьому концерті ви побачите на власні очі тих, хто творив індустрію дискомузики!

Це і справді особлива нагода напоїти себе враженнями, стоячи біля самих витоків популярної танцювальної музики. Гарантуємо шалену атмосферу, смачну їжу та подбаємо про безпеку під час концерту SUPERDISCO 90-Х, куди завітають шаленці диско-стилю, вишукані та ексцентричні творці електронної музики 90-х:

Boney M (xperience) – німецький гурт, що вже більше 40-ка років залишається в когорті знаних світових попкоманд. Легендарні хіти принесли гурту місце в Книзі рекордів Гіннеса у Великобританії за найбільш продавані треки протягом усієї музичної історії країни. На концерті ви зможете наживо почути ці твори, насолодитись чудернацькими танцями соліста та відчути дух, який несуть основоположники стилю євроденс.

Mr.President (Lazy Dee) – гурт з Бремена, що творить в стилі євроденс. Чуючи розслаблену грайливу мелодію регі-хіта «Coco Jambo», ви напевно не зможете стриматись, щоб не підспівувати. Пік слави прийшовся на 90-ті роки, а сам соліст LayZee каже, що популярність – це не все, що потрібно артисту. Екзотичність та щирість гурту зачіпає, що вже казати про танцювальний вайб, якому немає рівних!

Mr.President (Lazy Dee)

East 17 – британський гурт, що творив хіти в 90-х. Ці четверо хлопців стали одними із найвідоміших бойсбендів Європи, невтомно закохуючи в себе мільйони жіночих сердець. Чотири найкращих друга об'єдналися, щоб створювати та надихати шанувальників попмузики по усьому світу!

East 17

Global Deejays – австрійський дует діджеїв, під хіти яких і досі руки піднімаються вгору, а тіло хоче танцювати. Саме ці хлопці відрізняються від компанії диско-виконавців нашого концерту, та є родзинкою зі смаком електрохаусу, яка прикрасить вечір і зарядить аудиторію.

Global Deejays

Snap! – німецький євроденс проєкт з непростою долею та вибуховими хітами. На творчому шляху гурт пережив і розпад команди, і конфлікти з продюсерами, і судову тяганину. Фантастичні і яскраві танцювальні сингли цього гурту наживо ви зможете почути на власні вуха вже 24 серпня на «Арені Львів».

Snap!

Captain Jack – німецький гурт, що не лише підкорює світ хітами в стилі євроденс, а й несе миролюбну ідею єдності людей. На сцені ви побачите оригінальну стилізацію у військовому стилі, що стала їхньою «фішкою» в світі музичної індустрії.

Captain Jack

NaNa – німецький репер та діджей, відомий за псевдонімом Darkman. Йому притаманна глибока за змістом лірика, чуйне серце та оксамитовий голос – неймовірне поєднання для артиста, що підіймає цілі стадіони своїми проєктами в стилі євроденс, а також сольними номерами.

NaNa

Приємна романтично-ностальгічна, запальна і грайлива атмосфера чекає на великому концерті до Дня Незалежності України за участю артистів світової слави. Звучатимуть пісні, що викликають мурахи по тілу, нестримне бажання пуститись в танець та навіюють спогади безтурботливої юності, перших поцілунків та нічних дискотек.

Нагадаємо, це – «безпечний концерт» з дотриманням усіх протиковідних норм, що відбувається під Патронатом Львівської Міської Ради та Міського Голови.

Генеральний радіопартнер – Радіо MAXIMUM.

На території будуть розміщені щедрі фудкорти, різноманітні розваги та медична допомога при потребі.

ПРИДБАТИ КВИТКИ НА SUPERDISCO 90-Х У ЛЬВОВІ можна у всі концертних операторах країни або ж на офіційному сайті заходу.