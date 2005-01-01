Нью-Йоркська публічна бібліотека опублікувала рідкісні фото карпатських вишиванок поч. ХХ ст

Особливу цінність мають кольорові фотографії 1920-х років

Нью-Йоркська публічна бібліотека виклала для загального доступу більше 670 тисяч зображень, серед яких є і світлини карпатських вишиванок початку ХХ століття. Про це інформує «Репортер».

Як зазначається, серед документів, які виклала бібліотека є сканокопія унікального видання «Селянське мистецтво Підкарпатської Руси», виданого у Празі в 1926 році. Книга містить інформацію про одяг і побут мешканців Карпат.

На відсканованих копіях цього видання можна побачити унікальні вишиванки початку XX століття, які носили в Карпатах. Особливо цінними є кольорові фотографії.

Нагадаємо, щороку у третій четвер травня українців закликають одягти традиційний стрій і вийти в ньому на люди. День вишиванки відзначають з 2006 року. Головна ідея неофіційного свята – зберегти традиції носіння національного одягу і вдягнути вишиванку в будній день на роботу, навчання тощо.