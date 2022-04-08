У селі Модричі Трускавецької громади на Львівщині планують збудувати завод з виробництва харчової солі, який вироблятиме 100 тис. тонн солі у рік. Інвестором будівництва стала київська компанія «Укрінвестсистем».

Трускавецька міська рада на сесії 4 квітня внесла зміни в «Детальний план території під розміщення підприємства з виробництва харчової солі «Екстра» ТОВ «Укрінвестсистем» в селі Модричі, що за 8 км від Трускавця. Потужність заводу становитиме 100 тис. тонн харчової солі щороку, там працюватиме кілька сотень працівників. Обсяг інвестицій наразі не розголошують, орієнтовно він складе кілька мільйонів євро.

Міський голова Андрій Кульчинський розповів ZAXID.NET, що будівництво модрицького сільзаводу «Екстра» ініціювали ще до початку війни, однак зараз питання актуалізувалося через страгічну важливість солі. Нагадаємо, основний виробник солі ДП «Артемсіль» розташоване у Донецькій області, де тривають бойові дії.

«У Модричах є фактично продовження покладів солі з Дрогобича. Тільки в Дрогобичі можливості добувати сіль вже немає, тому вирішили тут спорудити підприємство», – каже мер Трускавця.

Зі слів Андрія Кульчинського, інвестор отримав необхідні документи на користування надрами, наразі триває процес виділення землі на рівні Львівської ОДА. Оскільки територія накладається на ділянку лісового фонду, потребує спеціальних погоджень.

За даними YouControl, інвестор заводу у Модричах – ТОВ «Укрінвестсистем» зареєстроване понад 15 років тому у Києві. Займається добуванням солі, виробництвом прянощів і приправ. Кінцевим бенефіціарним власником підприємства є Данило Псарьов, який зареєстрований у тимчасово окупованому Донецьку. Власником істотної участі є кіпрська компанія «Енкімо ЛТД».