Київський клуб на виїзді спробує відіграти два м'ячі у Зальцбурга

У вівторок, 27 серпня, київське «Динамо» у матчі-відповіді плейоф Ліги чемпіонів зіграє з австрійським «Зальцбургом». Поєдинок відбудеться на «Ред Булл Арені» і розпочнеться о 22:00 за київським часом. Гру обслуговуватиме турецька бригада арбітрів на чолі з 38-річним Халілом Мелером, за VAR відповідатиме італієць Лука Пайретто.

Нагадаємо, перший матч, який відбувся на стадіоні «Арена Люблін» у Польщі, завершився поразкою «Динамо» (0:2). Обидві команди вирішили сконцентруватися на підготовці до вирішальної дуелі – поєдинки у внутрішній першості завчасно перенесли на пізніший термін.

Надійний букмекер FAVBET фаворитом протистояння вважає «Зальцбург». На перемогу австрійців дають 1,60, тоді як успіх «Динамо» оцінюють у 5,60. На нічию дають 4,45.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ «БК «ФАВБЕТ» на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за № 433.

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Фахівці чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,63, тоді як тотал менше 2,5 – 2,33.

Найбільше шансів забити мають гравці «Зальцбурга» Карім Конате (2,20) та Петар Ратков (2,30). У Динамо букмекери ставлять на бомбардирський талант Владислава Ваната (3,50) та Андрія Ярмоленка (4,50).

Де дивитися другий матч плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів

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