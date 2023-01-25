Бійці тероборони здають кров для порятунку побратимів

Воїни 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України здали кров для побратимів у Харківському обласному центрі переливання крові. Цей центр забезпечує кров’ю Харківську, Донецьку та Луганську області, повідомили в ЛОВА.

«Віддати найцінніше для свого побратима – це честь!», – наголошують в бригаді.

В умовах повномасштабної війни значно збільшилась потреба у компонентах крові як для захисників, так і для цивільного населення. Тож здати кров, наголошують в ЛОВА, можна і у Львові, в Львівському обласному центрі служби крові.

Графік: понеділок-п'ятниця, перша і третя субота: з 08:30 до 13:00.

Адреса: Львів, вулиця Пекарська, 65.

Якщо ви готові здати кров у Львові, зателефонуйте за номером: 0974629246 або напишіть у вайбері: 0672080303. Вам повідомлять, коли буде потреба. Це контакти БФ «Із янголом на плечі» та ДонорUA, які курують ці напрями у службі крові.