Борис Гребенщиков заявив про готовність виступати на окупованих територіях України

Борис Гребенщиков: Ми і в Луганську з Донецьком готові виступити, якщо грамотно організують наш концерт

Російський музикант, лідер гурту «Акваріум» Борис Гребенщиков заявив, що готовий виступати в окупованому Криму, а також в Донецьку та Луганську.

«Після березня 2014-го нам не надійшло жодної розумної пропозиції по гастролях. Зроблять - поїдемо з великим задоволенням. Хочу цього і чекаю, адже у мене півжиття пройшло в Криму. Ми і в Луганську з Донецьком готові виступити, якщо грамотно організують наш концерт, забезпечать усе необхідне для виступу», - розповів музикант російській агенції ТАСС.

На запитання журналіста про те, що тоді гурт не зможе виступати у Києві, Гребенщиков відповів: «Розумні люди завжди знайдуть можливість домовитися, а з придурками спілкуватися не збираємося. Ми ж не до політиків їдемо, а до глядачів, яких за ці роки і на Україні менше не стало, запевняю вас».

Також музикант зазначив, що в Україні «живуть мільйони людей, вихованих на російській культурі. Яке ми маємо право позбавляти їх того, що ріднить з Росією?».

Борис Гребенщиков - радянський та російський поет й музикант, культовий виконавець 1980-х-2000-х, лідер групи «Аквариум».

2014-го року Гребенщиков виступив проти російської агресії щодо України. У 2015 році виступив із вимогою щодо звільнення з російського ув'язнення українських активістів Олега Сєнцова, Олександра Кольченка та Геннадія Афанасьєва.

Проте, у тому ж 2015 році, в ефірі BBC він заявив, що народи України і Росії - це один народ. «Я 25 років їжджу на Україну і жодного разу я не бачив жодного свідчення, що вони інші. Навіть коли вони намагалися говорити українською», - заявив тоді музикант.