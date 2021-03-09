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Ворожіння на Шевченкові
Культура — 0
Тараса Шевченка недарма називають пророком українського народу. У пошуку пояснень усіх наших теперішніх «зрад» та «перемог», ми відкрили «Кобзар» і переконались у цьому.
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