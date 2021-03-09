Тараса Шевченка недарма називають пророком українського народу. У пошуку пояснень усіх наших теперішніх «зрад» та «перемог», ми відкрили «Кобзар» і переконались у цьому.

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