Божена Пеленська десять років працювала з Jam Factory Art Center

Львівська культурна менеджерка й культурологиня Божена Пеленська йде з посади програмно-виконавчої директорки Jam Factory Art Center. Вона працювала з інституцією впродовж десяти років. На сторінці артцентру у п'ятницю, 2 травня, повідомили про намір незабаром оголосити конкурс на посаду.

«Божена Пеленська відіграла ключову роль у формуванні інституції. Команда Jam Factory Art Center вдячна Божені за всі роки натхненної праці, формування і плекання цінностей артцентру, за професіоналізм та відданість, внесок в особистісний розвиток членів команди. Завдяки її зусиллям Jam Factory Art Center став простором для діалогу, взаємодії та розвитку. Вдячні не лише за реалізовані мистецькі проєкти, а й за атмосферу довіри, поваги й професійності, яку Божена плекала в колективі», – йдеться у повідомленні артцентру.

Божена Пеленська виконуватиме обов'язки директорки до 1 липня 2025 року. Зокрема, вона разом із командою готує відкриття нового виставкового проєкту.

«Найважливішим досягненням Божени є поява та стійке утвердження артцентру Jam Factory на культурній карті України», – сказав засновник Jam Factory Art Center Гаральд Біндер.

Зазначимо, що Jam Factory Art Center працює за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 124 на місці колишньої «Фабрики повидла». Це споруда XIX століття, де виготовляли алкогольні напої «Йозеф Кронік і син». Будівля має фасад і вежу у неоготичному стилі й нагадує англійський замок.

Будівлю фабрики у 2015 році придбав швейцарський та австрійський меценат Гаральд Біндер. Він також є засновником Центру міської історії у Львові, який працює з 2004 року.

«Фабрику повидла» реконструювали вісім років й відкрили для відвідувачів 2023 року. Зараз в оновленому приміщенні працюють багатофункціональні мистецькі зали і майстерні, кафе, бар, дитячий майданчик та громадський простір.