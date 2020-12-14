Оскільки твори Бенксі часто стосуються актуальних проблем, ймовірно, цей мурал апелює до пандемії Covid-19

Вартість житлового будинку, який продається у британському Бристолі, зросла у 15 разів після того, як андеграундний художник Бенксі намалював на ньому графіті.

Як повідомляє ВВС, спершу будинок коштував 340 тисяч фунтів стерлінгів, а тепер його оцінюють у 5 мільйонів фунтів. Попри чутки, власники не відмовилися від продажу будинку, лише заморозили продаж на кілька днів, щоб встановити нову ціну.

На новому графіті Бенксі зображена бабуся, яка чхає, від чого в неї вилітає вставна щелепа та падають з рук палиця і сумка. Оскільки твори Бенксі часто стосуються актуальних проблем, ймовірно, цей мурал апелює до пандемії Covid-19.

Графіті вкрили акрилом та встановили біля нього сигналізацію. Також зараз вирішують, що робити, якщо нові власники будинку не захочуть піклуватися про мурал: розглядають варіанти віддати його міській раді Бристоля або музею.

Бенксі – псевдонім відомого англійського андеграундного художника графіті, політичного активіста й режисера, особа якого не встановлена. Його графіті почали з’являтися на будівлях з початку 90-х років, зараз вони оцінюються в мільйони доларів та значно збільшують вартість нерухомості, на якій розміщені.

У 2018 році на аукціоні Sotheby’s його картина «Дівчина з червоною повітряною кулею» самознищилася відразу після того, як її продали за мільйон фунтів стерлінгів.