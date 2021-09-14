На початку вересня львівські лікарі нарешті сказали батькам 12-річного Василя з Івано-Франківщини, що з ногою сина все гаразд. Досі вони півроку не мали чіткої відповіді: вдасться врятувати ногу чи ні. Хлопчик переніс чотири складні операції. І всі ці страждання через звичайну сніжку, яка влучила йому у стегно.

Наприкінці зими діти у Ворохті тішилися свіжому снігу, що випав, і гралися у сніжки. Одна із них влучила Василю у стегно. Удар був сильний, але хлопець спершу не звернув на це уваги. Наступного дня побачив у місці удару величезний синяк, який не розсмоктувався, радше навпаки: що більше минало часу , то болючішим ставало місце удару. Довелося звернутися по допомогу до лікарів. Амбулаторне лікування не допомогло. Хлопця спочатку госпіталізували в одну із лікарень Івано-Франківська, а згодом звідси батьки повезли сина до Львова, в обласну дитячу лікарню ОХМАТДИТ.

На місці удару утворилася велика гематома, в яку потрапила інфекція

У Львові Василю поставили діагноз: нагноєна гематома правого стегна, обширна флегмона м’яких тканин. Завідувач хірургічного відділення лікарні Роман Стеник і дитячий хірург Олег Содома прооперували пацієнта: розкрили гнійник, почистили, поставили дренаж і призначили відповідне лікування.

Рана загоювалася, але на 10-й день хлопець поскаржився на біль, припухлість у ділянці гематоми. У нього піднялася температура. УЗД показало, що у нього абсцес (гній) м’яких тканин. Під час обстеження хірурги побачили щільний утвір, який не був зв’язаний з кісткою. Онколог, який консультував пацієнта, пухлину виключив. Хірурги вирішили видалити це утворення, але під час операції виникла кровотеча. На допомогу викликали судинного хірурга з Львівської обласної клінічної лікарні Романа Трутяка.

«Стінка вени була запалена і під час операції тріснула. Венозну кровотечу зупинили, але під час перевірки кровотоку, побачили, що у стегновій артерії утворився тромб. Забрали і його», – каже Роман Трутяк.

Здавалося, страждання хлопця завершилися. І хоч рана загоювалася поволі, бо це вже була друга операція в одному місці, імунітет дитини впав, але прогрес був і хлопець нарешті з лікарні поїхав додому.

Через сніжку хлопець переніс чотири непрості операції

Але через місяць батьки привезли сина знову до Львова, тепер вже у відділення судинної хірургії Львівської обласної клінічної лікарні. У місці удару сніжки виникла кровотеча.

«Місце, де було хірургічне втручання, погано загоювалося. Рана не ставала більшою, але вона росла вглиб і її дном була прооперована артерія. А є таке правило: якщо судина тривалий час контактує з зовнішнім середовищем, чекай кровотечі», – каже Роман Трутяк.

Хлопчика обстежили на ангіографі в українсько-польському центрі серця і виявили псевдоаневризму – розширення судини, стінки якої складаються з місцевих тканин, не з самої артерії. Такий собі мішечок з кров’ю. Спершу думали, що кровоточить саме він. Але ретельніше обстеживши судини, побачили, що проблема є у тій артерії, яку зшивали. Інфекція просто знищила нитки, якими зшили судину.

Який вихід? Ставити ендопротез (штучний матеріал) в поле інфекції не можна, бо він інфікується. Довелося робити ще одну, уже четверту операцію. Зі здорової ноги забрали підшкірну вену і зшили її з артерією вище і нижче місця інфекції. І ту заново сформовану судину, що несе артеріальну кров, пустили анатомічно не зовсім правильно, обійшли місце, в якому була інфекція, щоб уникнути чергової кровотечі.

А тоді кардіохірург обласної лікарні Дмитро Бешлей в українсько-польському центрі серця ендоваскулярно ліквідував хлопцеві псевдоаневризму.

…На початку вересня 12-річний Василь знову приїхав з Ворохти до Львова в лікарню, але цього разу вже на контрольний огляд. З ногою, на щастя, все гаразд. З моменту удару сніжкою і до часу, коли хлопець почав нормально ходити і місце удару перестало бути проблемним, минуло півроку. Лікарі дозволили йому їздити на велосипеді, плавати, чим неабияк порадували хлопця.