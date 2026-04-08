КСД відкликало з продажу Муракамі «Кафка на пляжі»

Видавництво «Клуб Сімейного Дозвілля» відкликало з продажу книгу японського письменника Харукі Муракамі «Кафка на пляжі». У видавництві пояснили, що таке рішення ухвалили через складну комунікацію з правовласником і претензії до перекладачів уже після друку тиражу. Про це повідомили у КСД, у середу, 8 квітня.

У КСД розповіли, що робота над книгою тривала у звичайному режимі, однак погодження фінальних матеріалів затягнулося. За словами видавництва, їхні запити залишалися без відповіді 46 днів, хоча контракт передбачає 10 днів для погодження тексту і 30 днів для обкладинки.

У таких випадках у видавничій сфері діє стандартна практика: якщо зауваження не надходять у визначений термін, матеріали вважаються погодженими. Тому, за словами КСД, після тривалого очікування видавництво передало книгу до друку.

Втім уже після друку правовласник висловив претензії. Зокрема, його не влаштувало, що над перекладом працювали кілька перекладачів, замість одного, а також те, що перекладачі, на його думку, мав бути поважного віку та мати у досвіді великий доробок.

У КСД наголосили, що таких вимог у договорі не було, а також назвали неприйнятними зауваження щодо віку перекладачів.

«Наші перекладачі – це професіонали, яких ми обрали за їхніми компетенціями, а не за датою в паспорті», – зазначили у видавництві.

У видавництві також додали, що для них було честю видавати твори Харукі Муракамі українською і вони намагалися зробити книгу максимально якісною для читачів, та попри це тираж відкликали.

Нагадаємо, що у 2015 році КСД вилучила з продажу тираж книжки Стівена Кінга «Кладовище домашніх тварин» через проблеми з перекладом, на який скаржилися читачі. Тоді ж компанія повідомила, що перевидасть книгу в новому перекладі.