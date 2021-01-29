З суботи, 30 січня, у Львові здійснюватимуть ситуативні перекриття низки вулиць через зйомки нового фільму «Кава з кардамоном». Перекриття у центральній частині міста, а також на вул. Коновальця відбуватимуться до 23 лютого.

Як повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, ситуативні перекриття руху заплановані на таких вулицях:

30-31 січня (субота-неділя), 17:00 – 05:00 – ситуативне прикриття вул. Листопадового Чину (від управління Львівської залізниці і догори). Громадський транспорт курсуватиме за звичним графіком. Обмеження лише для приватного транспорту. Об’їзд по вул. Гоголя.

30-31 січня (субота-неділя), 17:00 - 05:00 – вул. Я. Матейка, 2-6 буде повністю обмежено рух

1 лютого (понеділок), 06:00 - 18:00, вул. Друкарська, 1-11, вул. Ставропігійська, 1-11 – повне перекриття вулиці

1-2 лютого (понеділок - вівторок), 20:00 - 05:00, вул. Каліча Гора, 1-18, вул. Л. Глібова, 1-15 – повне перекриття вулиці

3 лютого (середа), 9:30 - 11:30 – можливе призупинення руху транспорту до 5 хв. на перехресті вул. Мельника - вул. Коновальця; повне перекриття з 8:00 до 15:00 вул. Коновальця на відрізку між будинками №27 та №47

8 лютого (понеділок), 18.00 - 19.30 – можливе призупинення руху до 5 хв. на відрізку вул. Листопадового Чину між будинками №3 та №8

11 лютого (четвер) 14:30 - 15:30 та 19:00 - 20:00 – можливе призупинення руху до 5 хв на відрізку вул. Листопадового Чину між будинками №3 та №8

15, 19 та 21 лютого, 20:30 - 23:00 – можливе призупинення руху до 5 хв. на відрізку вул. Листопадового Чину між будинками №3 та №8

22-23 лютого (понеділок-вівторок), 19:00 - 05:00, вул. Каліча Гора, 1-18, вул. Л. Глібова, 1-15 – повне перекриття вулиці

Фільм «Кава з кардамоном» знімають за мотивами книжки Наталії Гурницької. Заплановано, що десятисерійний фільм вийде у прокат до кінця цього року.