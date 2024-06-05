Зйомки проводитимуть на 4 вулицях та площі Філармонії

Через зйомки фільму у центрі Чернівців на три дні перекриють рух транспорту. В місті зніматимуть екранізацію книги «Вічник. Сповідь на перевалі духу» Мирослава Дочинця. Зйомки проводитимуть на чотирьох вулицях та площі Філармонії.

Про перекриття руху повідомили в Чернівецькій патрульній поліції в середу, 5 червня. Зокрема повністю обмежать рух та заборонять паркування на центральних 4 вулицях та площі. Заборона рух транспорту триватиме з 08:00 7 червня до 12:00 10 червня, а на паркування з 12:00 7 червня до 12:00 10 червня.

Перекриють вулиці:

вул. М. Заньковецької,

вул. Л. Бетховена,

вул. А. Жуковського,

частину ділянки дороги від площі Філармонії, 5 до вулиці Переяславської.

Також зйомки фільму проводитимуть на площі Філармонії. У Чернівецькій міській раді повідомили ZAXID.NET, що в Чернівцях зніматимуть екранізацію роману відомого українського письменника Мирослава Дочинця «Вічник. Сповідь на перевалі духу». Це буде повнометражний фільм.

Додамо, що роман Мирослава Дочинця «Вічник. Сповідь на перевалі духу» вийшов в 2012 році. Книга розповідає про силу людського духу і про життя знахаря Андрія Ворона, який прожив 104 роки.