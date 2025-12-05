Жорсткі виховні дії та покарання шкодять психологічному стану дитини та руйнують емоційний зв'язок з батьками

Дослідницька компанія Rating Group/Rating Lab з’ясувала, як покарання впливають на стрес дітей та емоційний зв’язок з батьками, а також чи багато батьків допускають жорсткі методи виховання.

Дослідники поспілкувалась із 1500 українських підлітків від 10 до 18 років та їхніми батьками про різні аспекти життя. Зокрема, дослідники хотіли визначити наскільки допустимі жорстокі виховні практики для батьків та як це впливає на дітей.

Як батьки ставляться до покарань:

Найбільше батьки не схвалюють фізичні покарання (89% вважають недопустимим), ігнорування (87%), вживання неприємних слів у розмові (79%). Тут є майже повний консенсус.

Можливість пригрозити суворим покаранням схвалює майже третина батьків (30%), 55% – проти, 16% – вагаються.

Забирати телефон, гаджети вважають допустимим більш як третина (36%) батьків, недопустимим – 50%, ще 15% вагаються.

Щодо підвищення голосу, крику думки батьків розділилися більш рівномірно: 35% – за, 42% – проти, 23% вагаються.

«Чим частіше до батьків у їхньому дитинстві застосовували певні виховні практики й покарання, тим більш допустимими вони їх вважають. Особливо це стосується крику та погроз. Серед тих батьків, які в дитинстві часто стикалися з криком, майже половина (48%) вважає, що це допустимий метод. Тоді як серед тих, на кого в дитинстві кричали рідко або ніколи не кричали, допустимим цей метод вважають 14%. Також серед тих, кому часто погрожували суворим покаранням, 46% вважають це прийнятним», – пише Rating Group.

Підлітки розповіли, що найчастіше стикаються із підвищенням голосу батьками (третина опитаних). Кожна шоста дитина стикається із неприємними словами у розмові, погрозами суворими покараннями та вилученням гаджетів. Найменш поширені практики – це легкі фізичні покарання й ігнорування.

Жорсткі виховні дії та покарання шкодять психологічному стану дитини та руйнують емоційний зв'язок з батьками.

«Чим частіше батьки використовують жорсткі виховні практики, тим слабший зв’язок з батьками відчуває дитина. Наприклад, міцний зв’язок з батьками відчуває всього трохи більше половини (55%) дітей, на яких батьки часто кричать. Натомість серед їхніх однолітків, на яких батьки ніколи не кричать, міцний зв’язок відчувають майже 80%», – йдеться у результатах дослідження.