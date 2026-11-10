Перш ніж запускати кілька приладів, підсумуйте їхню потужність

У холодну пору року одного обігрівача може бути недостатньо, особливо якщо потрібно зігріти кілька кімнат. Тому виникає спокуса ввімкнути одночасно два або навіть три прилади. Однак додаткове навантаження може виявитися надмірним для домашньої електромережі, а неправильне підключення обігрівачів створює ризик перегрівання контактів і пожежі. УНІАН пише, яку сумарну потужність приладів потрібно враховувати та чому не варто користуватися подовжувачами.

Яке навантаження витримує електромережа квартири

Перед тим як одночасно вмикати кілька обігрівачів, потрібно перевірити їхню сумарну потужність і з’ясувати, чи витримає електромережа квартири таке навантаження. За словами кандидата технічних наук, доцента кафедри інформаційно-вимірювальних технологій та енергетичного менеджменту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Андрія Яворського, для більшості споживачів в Україні максимальна підведена потужність електромережі становить 5 кВт.

Сучасні електронні лічильники можуть обмежувати надмірне споживання. Якщо загальна потужність увімкнених приладів перевищить встановлений ліміт, електропостачання квартири може автоматично припинитися на 15 хвилин.

Тому перед використанням кількох обігрівачів підсумуйте їхню потужність. Наприклад, якщо один прилад споживає 2 кВт, а другий – 1,5 кВт, разом вони потребуватимуть 3,5 кВт. До цього навантаження потрібно додати електроенергію, яку споживають холодильник, пральна машина, чайник та інша побутова техніка.

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Важливо не доводити електромережу до граничного навантаження. Перевищення допустимої потужності може призвести не лише до вимкнення електрики, а й до небезпечного перегрівання елементів мережі та виникнення пожежі.

Чому обігрівачі не можна підключати через подовжувачі

Електрообігрівачі належать до потужних приладів, які можуть працювати безперервно протягом кількох годин. Тому особливого значення набуває якість вилки, розетки та контактів, через які вони підключені до електромережі.

Фахівець наголошує, що для тривалої роботи нагрівальних приладів потрібна надійна електроарматура, розрахована на відповідне навантаження. Зокрема, для стаціонарних обігрівачів потужністю 1,5–2 кВт у європейській практиці передбачають використання розеток на 16 А. Водночас важливо враховувати не лише маркування розетки, а й стан контактів, якість монтажу та характеристики самого приладу.

Окрема небезпека виникає, коли до однієї розетки підключають подовжувач або трійник, а до нього – відразу кілька обігрівачів. У такому разі навантаження припадає на одне з’єднання, а кожен додатковий контакт збільшує ризик аварійної ситуації. Якщо подовжувач неякісний або не розрахований на таку потужність, він може перегрітися.

Не варто також орієнтуватися лише на позначку 16 А на розетці. Вона сама по собі не гарантує безпечної роботи будь-якого нагрівального приладу за тривалого максимального навантаження. Для звичайної побутової розетки фахівець радить обирати обігрівач потужністю не більш як 2 кВт і не використовувати сумнівні перехідники.

Як зрозуміти, що розетка або вилка перегрівається

Під час роботи обігрівача періодично перевіряйте стан вилки та розетки. Особливо уважно стежте за місцем з’єднання з електромережею, адже тривале проходження струму під навантаженням може спричиняти нагрівання контактів.

Про небезпеку можуть свідчити кілька ознак: зміна кольору корпусу розетки або вилки, запах горілої ізоляції, потріскування чи надмірне нагрівання контактів. Якщо помітили щось із цього, припиніть користуватися приладом і безпечно від’єднайте його від мережі. Не торкайтеся пошкоджених або гарячих контактів – за потреби зверніться до кваліфікованого електрика.

Також у квартирному електрощитку мають бути передбачені засоби захисту, які допоможуть вимкнути електропостачання в разі короткого замикання. Не намагайтеся самостійно ремонтувати розетки чи змінювати електропроводку, якщо не маєте відповідних знань.

Що перевірити перед одночасним увімкненням кількох обігрівачів

Перш ніж запускати кілька приладів, підсумуйте їхню потужність і врахуйте споживання іншої техніки. Переконайтеся, що розетки та електропроводка справні й відповідають навантаженню. Не підключайте обігрівачі через трійники та подовжувачі, а також не залишайте без уваги ознаки перегрівання.

Одночасне використання кількох обігрівачів можливе лише тоді, коли електромережа розрахована на таке навантаження. Якщо є сумніви щодо її стану або допустимої потужності, перед підключенням додаткових приладів варто проконсультуватися з електриком.