У неділю, 2 травня, українці східного обряду святкуватимуть одне з найважливіших релігійних свят – Великдень. Традиційною стравою, яка є у кожному великодньому кошику, є паска. Її печуть наші бабусі та бабусі наших бабусь, рецепти та секрети випікання пасок передавались від покоління до покоління.

Чи вмієте ви готувати паску? А може хотіли б спробувати? ZAXID.NET зібрав основні секрети приготування паски та пропонує пройти невеликий тест.

Якщо ж після теорії, вам захочеться перейти до практики, то під тестом ви знайдете три перевірені рецепти пасок, які ви можете приготувати разом із сім’єю.

Паска від Дарії Цвєк

Інгредієнти: 500 г муки, 50 г дріжджів, 1 склянка молока, 50 г цукру, 3 жовтки, шкірка з цитрини, ванілін, ½ чайної ложечки солі, ½ склянки олії.

Приготування: До пересіяної муки кімнатної температури додайте подрібнені дріжджі, влийте половину всього молока (воно повинно бути теплим), посипте цукром і легко замісіть до густоти сметани. Як тільки дріжджі піднімуться, відразу беріться до замісу.

Дрібно посоліть, додайте жовтки, розтерті з цукром, шкіркою з цитрини та ваніліном, долийте решту молока і вимішуйте дерев’яною ложкою або рукою. Тісто має бути тугим. Коли утвориться однорідна маса, влийте теплу олію. Місіть, поки олія не всотається в тісто і тісто не почне відставати від рук. Тоді загладьте поверхню і долонею зробіть на тісті хрест, накрийте його рушником і поставте у тепле місце, щоб підійшло.

Коли на поверхні з’являться прожилки, це означає, що тісто вже вкисло. Тоді викладіть його на стільницю, посипану мукою, вимісіть ще раз, сформуйте буханку і вкладіть до круглої форми, змащеної жиром (тісто має заповнити форму на 1/2 або 2/3 висоти). Якщо у вашій печі низ пригорає, то на дно покладіть папір, змащений жиром.

Паску легенько накрийте і поставте в теплому місці, щоб тісто підросло (тільки не дайте йому перекиснути), тоді двічі змастіть білком і поставте на 40-60 хвилин у нагріту піч (190-200° С). Інколи під час випікання тісто тріскає – це може статися через неякісну муку. Тріщини потрібно відразу ж змащувати збитим білком, щоб вони запеклися. Виймайте спечену паску з печі тоді, коли вона вже трохи охолоне, щоб не повідпадали прикраси.

Паска від пані Стефи (Маріанни Душар)

Інгредієнти: 1 кг борошна + запас на домішування, 400-440 мл шклянки теплого молока, 100 г дріжджів, 10 жовтків, 250 г масла (можна олію без запаху, але я зазвичай таки беру масло), 250-300 г цукру, 200 г родзинок,100 г цукатів без сиропу, пів чайної ложечки солі цедра, ванільний цукор або ванільний екстракт.

Пересіяти борошно і трошки загріти – потримати в теплому місці, щоб не було холодне. Приготувати розчину – розкришити дріжджі, додати тепле молоко, кілька ложок борошна і кілька ложок цукру, поставити в тепле місце, щоб забродило. На це йде хвилин 15-20. Розтерти жовтки з цукром, цедрою і ванількою (цукром чи есенцією) в піну. Коли розчина забродить – вилити її в широку миску з пересіяним борошном і сіллю, перемішати легенько, додати перетерті жовтки і замісити.

Якщо тісто зарідке – підсипати по трошки борошно. До замішаного тіста додати тепле розтоплене масло і ще раз вимісити, щоб жир ввібрався а тісто стало лискучим і гладким. Додати родзинки, цукати та акуратно вимісити, накрити рушничком і поставити щоб росло.

Коли тісто підросте в об’ємі вдвоє, обім’яти, розкласти форми на 1\3 висоти, накрити і дати ще раз підрости. Нагріти пічку до 200 градусів. Як паски підростуть – помастити верх жовтком і пекти при 200 градусах впродовж 10-15 хв, потім температуру знизити до 160-170 і пекти ще 45-50 хв.

Якщо ви хочете заплести паску косами, як на знимці, то відберіть невелику частину тіста перед тим, як домішувати родзинки, додайте трохи більше муки, і домісіть. Нехай виросте так само як основне тісто. Використайте тугіше тісто для декорування – заплетіть коси та пришпильте їх дерев’яними шпичками до верху тіста. Помастіть жовтком, і печіть як звикло. Після охолодження не забудьте вийняти шпички.

Класична паска від Євгена Клопотенка

Інгредієнти: 750-800 г борошна, 220 мл молока, 25 г дріжджів, 1 яйце, 1 яєчний жовток, 225 г цукру (+ 1 ст. л. для опари), 10 г ванільного цукру, 1 апельсин (сік і цедра), 100 г вершкового масла, 2 ст. л. рослинної олії, 2 ст. л. сметани, 25 мл коньяку (або ром/віскі), 100 г родзинок (або цукати), 200 г цукрової пудри, декоративна посипка, дрібка солі.

Приготуйте опару. У тепле молоко покришіть «живі» дріжджі, добре перемішайте до розчинення дріжджів. Краще це робити руками, щоб переконатися у відсутності грудочок. Додайте 1 ст. л. цукру і ще раз перемішайте, щоб цукор теж розчинився. Накрийте чистим рушником або харчовою плівкою і залиште в теплому місці на 20 хвилин, щоб дріжджі почали працювати.

Потім додайте в опару яйце і жовток, ванільний цукор, цукор і дрібку солі. Туди ж додайте розм'якшене вершкове масло та сметану. Добре перемішайте все вінчиком. Натріть цедру апельсина на дрібній тертці та додайте до суміші з опарою. Вичавіть сік половини апельсина. Другу половину апельсина відкладіть, нам знадобиться сік для апельсинової глазурі. Добре перемішайте вінчиком, щоб сік і цедра рівномірно розподілилися. Додайте борошно (750-800 г) і перемішайте тісто лопаткою до однорідності. За бажанням додайте до великодньої випічки міцний алкоголь - коньяк, ром або віскі (25 мл). Це додасть їй особливого аромату.

Вимісіть м'яке тісто. Бажано вимішувати тісто приблизно протягом 10 хвилин, так воно буде більш однорідним. Воно не повинно липнути до рук. Сформуйте з тіста кулю і викладіть в миску, змащену олією. Накрийте рушником і залиште в теплому місці на 1 годину для підйому. Тісто має збільшитися в об’ємі в 2-3 рази. Майте це на увазі при виборі миски. Обімніть тісто і знову сформуйте кулю. Ще раз залиште для підйому на 40 хвилин, щоб отримати повітряну паску.

Потім знову обімніть тісто і вмісіть у нього родзинки (100 г). Можете вибрати будь-які цукати або мак з горіхами за бажанням. У будь-якому випадку буде дуже смачно. Родзинки слід вмішувати в тісто так, щоб їх не було на поверхні тіста, і вони не пригоріли під час приготування паски.

Наповніть паперові або металеві форми тістом, але лише на 2/3 об'єму. Якщо використовуєте металеві форми, попередньо застеліть дно форми пергаментом. Змастіть дно і стінки форми вершковим маслом. Залиште форми в теплому місці, накривши рушником, щоб тісто підійшло до країв форми. Випікайте паски в духовці, розігрітій до 180 градусів, протягом 20-35 хвилин в залежності від розміру форм.

Готові паски повністю остудіть і прикрасьте апельсиновою глазур'ю. Для цього в цукрову пудру (200 г) додайте сік половини апельсина і добре перемішайте. Отриману цукрову масу нанесіть на паски і прикрасьте цукровою посипкою.