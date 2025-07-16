Відпочивати можна з користю і для саморозвитку

Поки українські школярі насолоджуються канікулами, їхні батьки думають, чим корисним зайняти своїх дітей в цей час. Якісне дозвілля закріпить засвоєні на уроках знання, даватиме мотивацію навчатися далі і отримати нові цінні навички для саморозвитку. Таке дозвілля – зовсім не нудне, а навпаки – заохочує і надихає.

Як використати канікули для розвитку та наповнити цей період якісними активностями, розповідає 24 Канал.

Відпочиваємо з користю

Влітку діти мають багато нагод та можливостей відпочити і розважитися, але зазвичай залипають в гаджетах. Тож варто використати цю дитячу звичку з користю. У вільний час можна навчатися, при цьому зовсім ненавʼязливо і в зручному форматі.

Сучасні тренди пропонують такі корисні навички. Варто до них придивитись і почати опановувати вже влітку.

Вивчення іноземної мови

Вільне володіння іноземною мовою нині є обовʼязковою складовою успіху. Знання мови дає можливість вступити до найкращих університетів світу. Це відкриває двері у хороші міжнародні компанії для стрімкої карʼєри.

Якщо ви любите подорожувати, знання іноземної мови також тут конче необхідне. У поїздках за кордоном можна легко порозумітися і подолати мовний барʼєр.

А літо – найкращий час для вивчення мови: зараз мозок не навантажений великою кількістю інформації, тому легко засвоюватиме нові слова.

Програмування для дітей

Цікавий і перспективний напрямок для підлітків. Основи програмування допоможуть випускникам здобути перспективну професію, а згодом – і високооплачувану роботу.

Багато учнів вивчають програмування ще у школі, щоб мати вищі шанси згодом. Найбільш вмотивовані можуть знайти хорошу роботу відразу після закінчення школи.

Онлайн-курси малювання або музики

Якщо дитина має творче обдарування, варто його розвивати. Варто запропонувати синові чи доньці курси малювання або музики. Ці навички сприятимуть розвитку таланту, а згодом допоможуть краще скласти творчий конкурс при вступі на творчу професію.

Розвиток soft skills: критичне мислення, фінансова грамотність

Соціально-комунікативні навички – теж необхідні для карʼєри. Комунікабельність, креативне мислення, фінансова грамотність, гнучкість розуму та стресостійкість – це ті необхідні критерії, які сприяють успішній роботі та кар'єрному зростанню.

Де знайти найкращі курси для школярів

Якщо ви хочете опанувати одну із цих професій чи навичок, таку пропозицію вам надасть Optima Academy. Фахівці знають, як правильно розподілити навантаження, як навички та інформацію подавати залежно від віку школяра. Тут пропонують онлайн-курси для дітей віком від 6 до 16 років.

Дитині запропонують:

заняття для хобі чи для професії;

курси на будь-який запит: онлайн або дистанційно;

підтримку кваліфікованих викладачів;

соціалізацію та покращення комунікації;

якісні матеріали та інноваційний формат;

напрями навчання для кожної дитини;

заняття за віком та рівнем складності.

Тут можна розвинути професійні навички, які стануть у нагоді в майбутньому, опановувати soft і hard skills. Хобі з часом можуть стати улюбленим заняттям і професією. Ви зможете створити інноваційні проєкти для портфоліо. Кожен учасник курсу отримає сертифікат.

Долучайтеся до унікальної команди Optima Academy і примножуйте свої знання і вміння вже зараз.