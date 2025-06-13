Цього разу ми образи чотири виставки, які скоро мають завершитись. Тож звертаємо увагу тих, хто міг їх пропустити. Найближчими днями варто піти до музеїв чи галерей, щоб побачити вартісні мистецькі твори.

Виставка сучасної скульптури Володимира Одрехівського «Присутність»

Фрагмент експозиції Володимира Одрехівського. Фото Національного музею ім. Андрея Шептицького

Залишилось буквально три дні для того, аби подивитись виставку Володимира Одрехівського «Присутність». І це обов’язково вартує зробити. Експозиція «Присутність» складається з трьох циклів «Цвіт», «Час» та «Співзвучність», які розкривають філософські роздуми митця про людину, природу, час, внутрішню тишу і нашу присутність у цьому світі. Куратором виставки та автором експозиції є Василь Одрехівський.

Національний музей ім. А. Шептицького, до 15.06

Виставка Олени Турянської «За образом і подобою»

Фрагмент експозиції Олени Турянської. Фото музею народної архітектури та побуту

У проєкті «За образом і подобою» Олена Турянська у спосіб, властивий саме їй, акцентує на жертві, власне, людини військової, котра з любові до близьких, до країни, до правди віддає себе, людини, зраненої на війні, покривдженої та стражденної на лікарняній постелі – плащаниці. І жертва її – з любові до ближнього, як Христова жертва. За Його образом.

Музей народної архітектури та побуту у Львові, до 22.06

Виставка Романа Романишина. Графіка і скульптура

Один з найвизначніших митців, що працюють в технології кольорового офорту в Україні та світі Роман Романишин зі Львова представив свої серії творів з часів пандемії та повномасштабного вторгнення на персональній виставці. Бонусом до офортів є рідкісна в доробку художника скульптура з бронзи.

Галерея «Зелена канапа», до 29.06

Персональна виставка Володимира Богуславського «Поза синім»

Фрагмент експозиції Володимира Богуславського. Фото галереї мистецтв

Володимир Богуславський – відомий майстер живопису, представник «Нової української хвилі», що утвердила нові естетичні принципи в українському мистецтві кінця 1980-х років. Художник переконаний – головним у картині є колір, і найбільше він залюблений в синій, що відображає просторовість, спокій, гармонію, «вловлює життєву мить». Що ж поза синім? Поза ним – сенси, незвідане й трансцендентне, глибокі філософські рефлексії митця. Тому твори Володимира Богуславського, що їх зможете побачити на виставці, є полілогом між об’єктивним та об’єктним навколишнім світом і суб’єктивними світами художника та глядача.

Палац Лозинського, до 29.06

На головному фото – фрагмент роботи Романа Романишина «Пенелопа». Повністю її можна побачити у галереї «Зелена канапа»