Традиційні корейські цукерки, на які звернули увагу десятки мільйонів глядачів серіалу Netflix «Гра в кальмара», дуже нагадують солодощі з цукру, що ми теж робили в дитинстві. Тільки тут є ще один інгредієнт – пекарська сода, що робить цукерки більш пухкими та вершковими. Приготуйте їх собі для розваги за 10 хв – не пошкодуєте

У Кореї ці солодощі дуже популярні серед дітей, зокрема і тому, що є елементом гри – корейські дітлахи отримують нагороду у вигляді другої цукерки чи іграшки, якщо зможуть вирізати фігурку із середини, не пошкодивши її. У Кореї ці цукерки називають далгона (від корейського «далгуна» – «це солодке») і їх часто готують і продають вуличні торговці.

Інгредієнти (одна цукерка):

Цукор – столова ложка

Пекарська сода (розпушувач не підійде!) – дрібка

Олія для змащування пресу

Начиння: Невеликий ківш або сковорідка з антипригарним дном, дерев’яні палички (для розмішування), невеличка миска з пласким дном або склянка із пласким дном більшого діаметру (для пресу), формочки для печива, пергамент або силіконовий кухарський килимок

Приготування:

У ковші на дуже малому вогні повільно розтопіть цукор, поки не залишиться жодної грудки.

Щойно остання розтане – зніміть з вогню і одразу додайте дрібку (не більше!) соди, швидко розмішайте дерев’яною паличкою (але недовго). Сода вступає в реакцію із розтопленим цукром та робить суміш більш пухкою, вона змінює колір на світлий вершково-карамельний.

Вилийте суміш на силіконовий кухарський килимок або на пергаментний папір у формі кружальця, дайте їй охолоти упродовж приблизно 15-20 секунд (якщо поспішити, то прес може прилипнути до суміші), а тоді змащеним олією пресом надайте кружальцю бажаної товщини.

Після цього за допомогою форми для печива витисніть бажаний візерунок на цукерці. Також за бажанням у цукерку можна вставити паличку, щоб її було зручно тримати.

Ви можете одразу їсти цукерку, а можете спробувати зіграти у гру – за допомогою голки чи зубочистки вирізати фігурку всередині, не зламавши її. Аби було легше, кінчик голки або зубочистку можна змочити у воді.

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Цікаве. Корейці також готують мега-далгону – це одна велика цукерка товщиною у кілька сантиметрів із бульбашками всередині.

У таку цукерку можуть додавати мед і воду. Її можна розламати і прикрасити нею інші солодощі або латте – тоді це буде далгона-кенді латте.

*за матеріалами koreanbapsang.com, Hanbit Cho

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