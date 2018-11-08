Депутати Львівської міськради ліквідували стоматологічну поліклініку №5

ЕкономікаКатерина Родак, сьогодні, 15:299110

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Депутати Львівської міськради ліквідували стоматологічну поліклініку №5
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Стоматологічну поліклініку №5 приєднають до стоматполіклініки №1, що на просп. Шевченка, 24

Львівську комунальну стоматологічну поліклініку №5 (вул. Замарстинівська, 39) приєднають до некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка №1». За таке рішення під час засідання сесії Львівської міськради проголосували 33 депутати.

За словами керівниці юридичного департаменту ЛМР Гелени Пайонкевич, головні лікарі обидвох поліклінік погодились на таке об’єднання. Процес приєднання триватиме протягом двох місяців.

Львівська стоматологічна поліклініка №1 була першою у місті, яка пройшла процес перетворення і почала працювати як некомерційне комунальне підприємство. За послуги тут платять офіційно, а особи пільгових категорій отримують послуги безкоштовно.

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